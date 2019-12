Say, Bakan Günay'dan özür bekliyor

Piyanist Fazıl Say, Kültür Bakanı Günay’ın sözlerini eleştirerek, “Birilerinin Nâzım’ın sırtından para kazanması bir kenara, Günay’ın Nâzım’ın sırtından politik çıkar sağlamaya çalıştığı bu konunun asıl odak noktasıdır” dedi



NTV’de 19 Mart akşamı yayımlanan “Haydi Gel Bizimle Ol” programına telefonla bağlanan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın “Bizim Nâzım ile ilgili yaklaşımımız onun sırtından para kazanma gayretinde olanlarınkinden daha önemli” sözlerine Fazıl Say’dan cevap geldi.



Programa Genco Erkal ile birlikte konuk olan Fazıl Say, Frankfurt Kitap Fuarı’nda seslendirilmesi planlanan, bestesi kendisine ait olan “Nâzım Oratoryosu”nun fuar programından çıkarılmasına tepki göstermişti.



Bunun üzerine telefonla bağlanan Bakan Günay, söz konusu suçlamayı yöneltmiş; programın sunucularından Çiğdem Anad da, telefon bağlantısının ardından Bakan’ın, “Sözlerim oradaki kişilerle ilgili değil” şeklinde bir not ilettiğini söylemişti.



‘Bizleri ezmeye çalışıyor’



Fazıl Say’dan konuyla ilgili dün yazılı bir açıklama geldi. Say açıklamasında, “Birilerinin Nâzım’ın sırtından para kazanması bir kenara, Bakan Günay’ın Nâzım’ın sırtından politik çıkar sağlamaya ve ‘karanlıklara karşı direnç göstermeye çalışan’ bizleri ezmeye çalıştığı, bu konunun asıl odak noktasıdır” ifadelerini kullandı.



Bakan Günay’ın bu sözlerle tam olarak kimi kastettiğinin belirsiz olduğunu söyleyen Say, “Genco Erkal ve benim katıldığım programa telefonla katılıp bu lafı ettiğine göre, bizi kastetmiş olması büyük olasılıktır. Kendisinden bu sözünü düzeltmesini bekliyorum. Sanatımı para için yapmadığımı, beni tanıyan herkes bilir. Bu, bana yapılabilecek en haksız, en yanlış suçlamadır” dedi.



Her yıl yaklaşık 100 konser verdiğini belirten Say, bunlardan en fazla iki veya üçünün “Nâzım Oratoryosu” olduğunu ve oratoryodan gelir elde etmediğinin de altını çizdi.

“Eğer konu ‘birisinin sırtından para kazanmak’ ise Beethoven’ın sırtından 40 katını kazandığımı söyleyebilirim, mantık bu mantıksa...” diyen Fazıl Say; “Frankfurt konseri konusunda menajerimizin verdiği rakam, hiçbir alternatif bütçe önerisi getirilmeden iptal edildiğine göre, ordaki asıl sorunun ‘maddi’ olmadığını ben biliyorum. Sorun ideolojiktir. Kültür Bakanı, Türkiye’nin gerçek sanatçılarına çok ayıp etmiştir. Özür dilemelidir” ifadelerini kullandı.



Programın diğer konuğu “Nâzım Oratoryosu”nun sanatçılarından Genco Erkal ise, Bakan Ertuğrul Günay’ın suçlamasının çok ağır olduğunu, bu sözlerle kimi kastettiğini açıklaması gerektiğini söyledi.



Eserleri her dalda uyarlandı



Türkiye’de tiyatro, sinema, müzik gibi dallardan pek çok sanatçı Nâzım Hikmet’in eserlerini yorumladı. Hikmet’in oyunları defalarca kamu ve özel kurumlarca sergilendi; pek çok şiiri bestelendi; şaire dair filmler çekildi; ayrıca eserlerinden uyarlanan çok sayıda tiyatro ve bale gösterisi düzenlendi.