Saxo Bank FX: Doların yükselişi durmadı, ertelendi

Saxo Bank FX Strateji Müdürü John Hardy, doların yükselişinin durmadığını, 3. çeyrekte dolarda tekrar yükselişin başlayacağını öngördü. Türkiye’de faizlerin 0.75 puan indirilebileceğini belirten Hardy, küresel şartların 'şimdilik' buna uygun olduğunu vurguladı.

Dünya gazetesinden Hilal Sarı'nın haberine göre, 2016’nın ikinci çeyreği için küresel piyasaları değerlendiren Hardy, doların yükselişinin şimdilik durduğunu fakat eninde sonunda bu yükselişin devam edeceğini söyledi.

Hardy yaptığı açıklamada, “Doların yükselişi henüz durmuş değil. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) güvercin tutumu şimdilik devam etse de, eninde sonunda dolar, euro ve diğer para birimleri karşısında güçlenecek. Belki ikinci çeyrek bunun için erken fakat üçüncü çeyrekte doların yükselmesini bekleyebiliriz” dedi.

Hardy şöyle konuştu:

“Fed toplantısında ciddi bir güvercin tutum gördük. Beklenen faiz artışı 2’ye indi. Fakat doların piyasalarda beklenen zayıflığı sınırlı olabilir. Fed’in, Çin’deki devalüasyon ve Amerika’daki seçim süreci gibi gelişmeleri göz önünde bulundurarak temkinli gitmek istediğini söyleyebiliriz. Ayrıca Fed’in güvercin olması küresel ekonomi için iyi bir işaret değil, çünkü bu ABD ekonomisinin kötüye gittiğine işarettir. Ve ABD resesyona girerse Avrupa Birliği ve küresel ekonomi de bundan olumsuz etkilenir.”