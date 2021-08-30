"Savunmayı düşünerek oynamamalıyız" demişti; Başakşehir'de Caiçara süresiz kadro dışı bırakıldı

Başakşehir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyun sistemleriyle ilgili eleştiri yapan Brezilyalı futbolcu Caiçara'yı kadro dışı bıraktı.

Bakaşehir'de, Brezilyalı futbolcu Junior Caiçara kadro dışı bırakıldı. Turuncu-lacivertliler'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Junior Caiçara, kendi sosyal medya hesabından yapmış olduğu kulüp etik ve disiplin talimatını ihlal edici paylaşımından dolayı para cezası almış ve süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Caicara, sosyal medyadan "Savunmayı düşünerek oynamamalıyız, geçmişte böyle oynamıyorduk ve bu bize şampiyonluğu getirmişti" paylaşımını yapmıştı.

Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi, Caiçara'nın 2022'de bitecek sözleşmesini 2023-2024 sezonu sonuna dek uzatmıştı.