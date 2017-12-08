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Dünya

Savunmadan Zarrab'a:Eşinize de yalan söylediniz, değil mi ? 

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 7 Aralık (DHA)- New York'ta, Halkbank eski Genel  Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya karşı tanıklığının yedinci gününe giren Reza Zarrab hakkında, 17 Aralık'tan sonra işbaşına gelen banka yönetiminin 'Reza Zarrab'ın ABD yaptırımla

08 Aralık 2017 00:30

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 7 Aralık (DHA)- New York\'ta, Halkbank eski Genel  Müdür Yardımcısı Hakan Atilla\'ya karşı tanıklığının yedinci gününe giren Reza Zarrab hakkında, 17 Aralık\'tan sonra işbaşına gelen banka yönetiminin \'Reza Zarrab\'ın ABD yaptırımlar listesine alınmasını önerdiği\' bu öneriyi yapan ekibin arasında davanın tutuklu sanığı Hakan Atilla\'nın bulunduğu ortaya çıktı. 

Hakan Atilla\'nın avukatı Victor Rocco, 2014 yılının Ekim ayında Zafer Çağlayan ve Süleyman Aslan görevden ayrıldıktan sonra o dönem Halkbank Genel Müdürü olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla\'nın ABD Hazine Bakanlığı temsilcileri ile bir görüşme yaptıklarını anlattılar ve bu görüşmede Halkbank\'ın, Reza Zarrab\'ın yaptırım listesine konulmasını önerdiklerini açıkladı. Duruşmanın başlaması ile birlikte, Zarrab\'ı çapraz sorguya çeken Cathy Fleming, Zarrab\'ın çok sık olarak ve herkese yalan söylediğini belirterek, \'Eşinize de yalan söylediniz, değil mi\' diye sordu. Savcılık bu soruya itiraz etti. Zarrab, ifadesi sırasında Türkiye\'de tutuklandığında bazı konularda kolluk kuvvetlerine yalan beyanda bulunduğunu söyledi.

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