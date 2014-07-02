Savunmada dev güç birliği



Almanya merkezli Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ile Fransız şirketi Nexter birleşme kararı aldı. Kant adı verilen holdingin kuruluş sözleşmesi dün Paris'te imzalandı. Yönetim kurulu başkanlığını Alman ve Fransız işletmecilerin paylaşacakları holdingin merkezinin hangi ülkede olacağına daha sonra karar verileceği bildirildi. Tarafların uzun vadede iki şirketi birleştirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Hisselerinin tamamı Fransız devletine ait olan Nexter'de yaklaşık 2 bin 800 kişi çalışıyor. Özel Alman şirketi KMW ise 9 farklı ülkede 3 bin 200 civarında kişi istihdam ediyor. KMW Leopard, Nexter ise rakip Leclerc tanklarını üretiyor.

KMW'nin müşterileri arasında 30'dan fazla ülkenin silahlı kuvvetleri bulunuyor. KMW geçen yıl 80, Nexter 74 ise milyon euro kâr etmişti. Birleşme, 6 binden fazla kişinin çalıştığı, yıllık satış hasılatı 2 milyar euroyu bulan bir holding ortaya çıkardı.

Fransız tarafı açısından KMW'nin pazarlama ağı önem taşıyor. Alman yetkililer ise yeni ürün geliştirmek için Nexter'in Ar-Ge birimlerinden yararlanmayı planlıyor. Alman-Fransız ortaklığı, güç birliğinin artan uluslararası rekabette ellerini güçlendirmesini umuyor. Kant Holding, "alanında Avrupa lideri" olmayı hedefliyor.