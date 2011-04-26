-SAVUNMA SANAYİSİNDE İHTİYACIN YARISI YURT İÇİNDEN ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma sistem ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranı, yüzde 50 hedefini aşarak yüzde 52,1 olarak hesaplandı. Türkiye'de savunma sanayi şirketlerinin geçen yıl yaptıkları ihracat ise önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 634,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl öz kaynaklarından Ar-Ge'ye 143,4 milyon dolar ayıran savunma şirketleri, 2 milyar 733 milyon dolar ciroya ulaştı. Türkiye savunma sanayiinin 2010 yılı verileri açıklandı. Savunma Sanayi İmalatçılar Derneği'nin (SASAD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk savunma sanayi şirketlerinin ihracatı, 2004 yılından bu yana ilk kez azaldı. 2004 yılında 196 milyon dolar olan ihracat, 2005 yılında 337 milyon dolar, 2006 yılında 351 milyon dolar, 2007 yılında 420 milyon dolara yükseldi. Ekonomik krizin baş gösterdiği 2008 yılında 576 milyon dolara yükselen Türk savunma sanayi ihracatı, 2009 yılında 669 milyon dolara çıktı. Tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz, geçen yıl savunma harcamalarının kısılmasına neden oldu. Son yıllarda büyük gelişme gösteren Türk savunma sanayisinin ihracatı geçen yıl, önceki yıla göre yüzde 5 azalarak, 643 milyon dolar seviyesinde kaldı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı, savunma sanayinde bu yılın sonunda 1 milyar dolar, 2016 yılına kadar ise yıllık 2 milyar dolar ihracat hedefliyor. Şirketlerin ciroları ise son 10 yıldır düzenli olarak arttı. 2001 yılında 848 milyon dolar olan savunma sanayi şirketlerinin toplam ciroları 2004 yılında 1,3 milyar dolara, 2007 yılında 2 milyar dolara, 2009 yılında 2,3 milyar dolara, geçen yıl ise yüzde 18 artarak 2,7 milyar dolara yükseldi. SASAD'ın anketine göre, savunma şirketleri geçen yıl Ar-Ge'ye öz kaynaklarından 143,4 milyon dolar, kuruluş dışından 522,6 milyon dolar olmak üzere toplam 666 milyon dolar harcadı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranı da her geçen yıl artıyor. 2006 yılında yüzde 36,7 olan bu oran, 2007'de yüzde 41,6, 2008'de yüzde 44,2'ye 2009'da yüzde 45,7 olarak kayıtlara geçti. TSK ihtiyaçlarının yurt içi karşılanma oranını 2011 yılı için yüzde 50 seviyesine çıkarmayı hedefleyen Savunma Sanayi Müsteşarlığı, 2010 yılında bu oranı yüzde 52,1 olarak açıkladı ve belirlediği hedefi aşmış oldu. SASAD'ın savunma sanayi anket sonuçlarına göre, şirketlerin son 5 yılda ciro, ihracat ve öz kaynaklarından Ar-Ge'ye ayırdıkları pay (milyon dolar) şöyle: /* YILLAR CİRO İHRACAT AR-GE ------ ------ ------- ------- 2006 1,720 352 91 2007 2,010 420 120 2008 2,317 576 228 2009 2,319 669 206 2010 2,732 634 143 */