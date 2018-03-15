Savunma sanayisi firmaları İzmir'deki zirvede buluştu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, savunma sanayinde üretim yapan ana firmalarla, Ege Bölgesi\'nden tedarikçi olmak isteyen şirketleri bir araya getiren Ege Bölgesi Savunma Sanayi Tedarikçi Zirvesi düzenlendi.

İzmir Ticaret Odası\'ndaki Ege Bölgesi Savunma Sanayi Tedarikçi Zirvesi\'nde, Aselsan, Havelsan, Roketsan, TUSAŞ Motor, BMC, FNSS ve Otokar temsilcileriyle Ege Bölgesi\'nden tedarikçi olmak isteyen şirketler buluştu. Firmaların ikili görüşmeler yaptığı zirvenin açılışında Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Sektörel Strateji ve Yatırım Planlama Müdürü Hüseyin Kılıç, konuştu. Kılıç, 2002\'den bu yana personel sayısı 2 kat artan müsteşarlığın yürüttüğü proje sayısının ise 6 kat arttığını, Türk savunma sanayisi sektörünün de son 10 yıllık periyotta 6 milyar dolar ciro ve 2 milyar dolarlık ihracata ulaştığına söyledi. Dünyada savunma harcamaları içinde Türkiye\'nin yüzde 1 payla 14,9 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu, askeri satışlara göre ilk 100 şirket içinde Aselsan, TAİ ve Roketsan\'ın yer aldığını anlatan Hüseyin Kılıç, \"Savunma sanayisinde çalışan sayısı 35 bin oldu. Askeri fabrikalar ve tersaneler de dahil edildiğinde bu 50 bine ulaştı. SSM olarak toplam bedeli 70 milyar dolar olan 579 projeyi yönetiyoruz. Bunların yüzde 55\'i sözleşmesi imzalanmış durumda. Genelkurmay Başkanlığı 34, SSM 84, İçişleri Bakanlığı 58, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 306, müşterek 77 ve diğer kamu kurumlarıyla 20 proje yürütüyoruz. SSM ekosisteminde yaklaşık 800 firma kayıtlı. Burada ana ve alt yükleniciler de var\" dedi.

\'MİLLİ VE YERLİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİYORUZ\'

Hibrit yakıtlı roketten milli baz istasyonuna geniş bir alanda milli ve yerli teknolojiler geliştirildiğini de ifade eden Hüseyin Kılıç, \"Ayrıca Teknopark İstanbul ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas OSB ile sektörün gelişimi adına aktif rol oynanıyor. SSM, halen özgün helikopter, Milli Muharip Uçak, Göktürk 3 Uydusu projelerine devam ediyor. 2018 - 2022 Sektörel Strateji Dokümanı gelecek hafta yayınlanacak, bunu tüm firmalar dikkatle izlemeli\" dedi.

Savunma sanayiine yönelik çalışma yapmak isteyen firmaların off-set projelerini takip etmesi gerektiğini de vurgulayan Kılıç, \"24.5 milyar dolarlık taahhüt içinde 11 milyar dolarlık taahhütün 11 ay içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Savunma sanayine yönelik nitelikli üretim yapan yan sanayi şirketleri krediyle destekliyoruz. Ana sanayi şirketleriyle sözleşme imzalayan KOBİ\'lere mevcut faiz oranının yarısına tekabül eden yüzde 6 ile maksimum 10 yıllık ve 2 yılı geri ödemesiz olarak destek veriyoruz. Bu kapsamda şu ana kadar 12-13 firmaya 140 milyon liralık kaynak sunduk. Sektörün yetişmiş elemana ihtiyacı var\" dedi.

DEMİRTAŞ\'TAN ZEYTİN DALI VURGUSU

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş da Zeytin Dalı Harekatı\'nın savunma sanayisinin mutlaka milli olması gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyip, \"Almanya, harekat sürecinde tanklarla ilgili ambargo koyma konusunu telaffuz etti. Dışarıdan alınan silahla, tankla, topla ülkemizin birliği beraberliği ve bekasını korumak için bir savaş yapmak çok kolay değil. Cumhurbaşkanımıza bu vizyonu nedeniyle teşekkür ediyorum. İnsansız hava aracılığıyla, kendi obüslerimizle, uçaksavarlarımızla, milli ürünlerimizle bir harekat yapıyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu Afrin\'de gördük\" dedi.



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