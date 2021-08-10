Savunma Sanayii uzmanı Arda Mevlütoğlu: Akdeniz'de oyun bozan, oyun kuran uçaklar

Savunma Sanayii uzmanı Arda Mevlütoğlu, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin Rafale tipi savaş uçağı teslim aldığını belirterek, "Yunanistan’ın Fransa ile savunma işbirliğinin en önemli dönüm noktası, 1967 yılındaki Albaylar Cuntası darbesi oldu. Bu döneme kadar düşük seviyede seyreden askeri ilişkiler, cuntanın yönetime gelmesinden sonra hızla gelişti. ABD ile ilişkilerin bozulmasının da etkisiyle, Fransa Yunanistan’ın en önemli silah sağlayıcılarından biri haline geldi. 1974 yılı Haziran ayında, yani Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını amaçlayan 15 Temmuz’daki darbeden bir ay önce 40 adet Mirage F1 tipi savaş uçağı için sipariş verildi. Mirage F1’lerden sonra Yunanistan Fransa’ya 1985 yılında da 40 adet Mirage 2000 siparişi verdi. Aynı yıl ABD’ye de aynı sayıda F-16 siparişi verilmişti. Mirage 2000’ler, havadan atılan Exocet gemisavar füzeleriyle özellikle Ege’de Türkiye’ye karşı önemli bir tehdit haline geldiler." diye yazdı.

Türkiye'nin hava kuvvetleri modernizasyonu için F-16'ların yurt içi üretimiyle tamamladığına işaret eden Mevlütoğlu, "2000’lerin başlarında da 54 adet F-4E’yi, o dönem çok güçlü bir askeri işbirliği içinde olduğu İsrail’e modernize ettirdi. F-4E 2020 adlı bu proje ile ayrıca Popeye tipi uzun menzilli hassas güdümlü füzeler ve elektronik harp sistemleri temin edildi. 2010’lara gelindiğinde Türkiye toplam yaklaşık 240 adet F-16 ve 50’den fazla F-4E 2020 ile hem nitelik hem de nicelik olarak İsrail ile birlikte bölgedeki en güçlü hava kuvvetine sahipti.



2010 yılındaki Mavi Marmara olayı yalnızca Türkiye-İsrail ilişkileri değil, bölge jeopolitiği ve askeri dengeler açısından da önemli bir dönüm noktası oldu. Zaten iyice zayıflamış olan iki ülkenin ilişkileri, bu olaydan sonra askeri ve diplomatik düzlemlerde tamamen koptu. Ve neredeyse eşzamanlı denebilecek bir sürat ile İsrail’in Yunanistan’la (ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle) askeri ve diplomatik ilişkileri hızla gelişti." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii uzmanı Mevlütoğlu, yetkinreport.com sitesinde yayınlanan değerlendirmesinde, Yunanistan'ın ABD'ye F-35 savaş uçağı için talep mektubu ilettiğini, Türkiye'nin de Muharip İnsansız Uçak Sistemi adlı jet motorlu insansız savaş uçağı üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

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