Savunma Sanayii Başkanı Demir: S-400’lerin ikinci partisinin alımı söz konusu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Rusya'dan satın alınan S-400’lerin ikinci partisinin alımının gündemde olduğunu açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, TRT Haber'de "Türkiye ikinci S-400 paketini alacak mı" sorusuna yanıt verdi.

Bu konuda yanlış bir algı oluşturulduğunu belirten Demir, Türkiye'nin zaten Rusya ile iki sistem alımı konusunda anlaştığını söyledi.

Demir, "Baştan beri planlanan alımın ikinci partisinin alımı söz konusu. Türkiye düşündü taşındı Amerika ne derse desin ben ikinci sistemi de alacağım diye inatlaşıyor manzarasından çok Türkiye baştan verdiği kararın aynısını uygulamaya devam ediyor" diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanı şunları söyledi:

"İkinci partiyi de hemen akabinde teslim alabilirdik ancak orada malum bu sürecin önemli parametrelerinden bir tanesi belirli teknoloji işbirliği ortak üretim parametleriydi. Bu konulardaki müzakerelerin biraz zaman alması neticesinde sistemin devamı zamana yayıldı."