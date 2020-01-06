Savunma Sanayii Başkanı Demir: Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz

Demir, Başkanlık'ta düzenlediği basın toplantısında, 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi ve 2020 hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Demir'in söylediklerinin satır başları şu şekilde:

"Bayraktar Akıncı TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz. Atak Faz-2 helikopterlerini teslime başlayacağız.

Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Hisar-A'yı ve Atmaca deniz füzesini 2020'de envantere alacağız.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'yu 2020 sonunda teslim edeceğiz.

Fırtına Obüsleri'nde kullanılan topçu mühimmatlarının etkin ve verimli bir şekilde hedefe ulaşmasını sağlayan sevk sistemlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesini sağlayacağız.

Fransa’nın son zamanlardaki bazı tavırları, EUROSAM SAMP/T projesini etkiledi. Bu tavır devam ederse, diğer ortakla (İtalya) devam edebiliriz.

S-400'lerde ikinci sistemin teslimatı konusunda tarih vermem mümkün değil.

Türkiye, F-35’in proje ortağı ve bugüne kadar bütün yükümlülüklerini yerine getirdi. F-35’le ilgili ilk duyumun alındığı tarihte, biz firmalara üretimi durdurun deseydik, programın tümü zorda kalabilirdi. Türkiye’nin iyi niyetini göstermek adına üretimle ilgili bugüne kadar hiçbir negatif adım atılmadı. Firmalarımız üretime devam etti. ABD, Mart’ta üretimi durdurma kararı alırsa, bunun da hukuki sonuçları olur.

ATAK’ın Pakistan’a ihracatına yönelik ihraç lisansı başvurusuna ilişkin işlemler devam ediyor. Süre olarak da Pakistan tarafı bu konuda bir yıl daha ek süre vermeye razı olmuş durumda.