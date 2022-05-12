Savunma Sanayii Başkanı: 2023’te milli uçağımız hangardan çıkacak, HürJet’imiz uçacak

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “2023 yılı hem milli savaş uçağımızın hangardan çıkacağı tarih hem de HürJet'imizin uçacağı tarih olacak” ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, NTV canlı yayınında konuştu. Demir, “2023 yılı hem milli savaş uçağımızın hangardan çıkacağı tarih hem de HürJet'imizin uçacağı tarih olacak” dedi.

İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları şöyle oldu:

"Hava savunma sistemlerinin önemi ortaya çıktı. İnsansız sistemlerin sahada iletişiminin önemi görüldü. SİHA'larımızın kapasitesini görmeye devam ediyoruz. İnsansız sistemlerin neleri başarabileceğini de göstermek istiyoruz.

Uçuşunu gelecek sene görmeyi planlıyoruz.

"Deniz araçları konusunda 4 proje kullanma aşamasına geldi"

"Tecrübelerimizle çok farklı kabiliyetleri kazandıracağız. İlk parça için imalat hattı kuruluyor. 2023 yılında Milli savaş uçağımızın hangardan çıkacağı tarih hem de HürJet'imizin uçacağı tarih.

Deniz araçları konusunda 4 proje kullanma aşamasına geldi.

Hava savunma sistemlerinin önemi her geçen gün artıyor. Gökdeniz'in testleri yapıldı, gemilerde kullanılacak halde."