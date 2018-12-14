Savunma sanayi şirketlerine FETÖ operasyonu: 48 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) \'kripto\' FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen \'ankesörlü telefon soruşturması\' kapsamında, savunma sanayi şirketlerindeki 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Örgüt üyeleriyle operasyonel hatlarla haberleştikleri belirlenen şüphelilerden 24\'ünün aktif ASELSAN, 1\'inin de HAVELSAN çalışanı olduğu belirtildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca soruşturmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, \"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ASELSAN başta olmak üzere savunma sanayi şirketlerindeki mensuplarının tespitine yönelik soruşturmada, örgüt içerisinde mahrem imam/abi konumunda olan şahıslar ile ankesörlü sabit hatlar üzerinden haberleştikleri, örgütün operasyonel GSM hatlarını kullandıkları anlaşılan 24’ü ASELSAN, biri HAVELSAN aktif çalışanı ile ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, TÜBİTAK ile farklı kamu kurumlarından ihraç edilen/ilişiği kesilen 17 şahıs ve özel sektörde çalıştığı ve FETÖ terör örgütü adına mühendislerle irtibat kurduğu tespit edilen 6 şahıs olmak üzere toplamda 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir\" denildi.



Açıklamada, savunma sanayi şirketlerinde çalışan FETÖ/PDY üyelerinin tespitine yönelik soruşturmaya Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı\'nın (MİT) teknik desteği ile devam edildiği vurgulanırken, operasyonların Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce sürdürüldüğü açıklandı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)