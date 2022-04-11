Savunma Sanayi Başkanlığı’nın söndürme uçağı ihalesinde şartnameye uygun tek uçak var!

Savunma Sanayi Başkanlığı’nın orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere, 20 uçak kiralamak için yayınladığı ihale şartnamesinde dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. 28 Mart’ta yayımlanan “Küçük Tanker Uçağı Tedarik Projesi” başlıklı yangın söndürme uçağı ihalesinde, şartnameye uygun tek uçak olduğu anlaşıldı. Sektörü yakından takip eden uzmanlar, Mayıs ayında yapılacak ihale için şimdiden İspanyol bir firmayla anlaşmaya varıldığını iddia ediyor.

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre, ihale ilanında 2-4 ton tank kapasitesi şartı konuldu. Bu şart nedeniyle 4 bin 900 litrelik THK uçaklarının ihaleye sokulamayacak. SSB'nin 2-4 ton şartına uyan dünyada iki uçak bulunuyordu. Biri “PZL Dromader” uçakları, diğeri ise “AT-802”. İhalede iki uçak tipi rekabet edecek gibi duruyordu. Şartnameye konulan “yeni veya üretim tarihinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş” şartıyla Dromader uçakları da elendi. Zira bu süre zarfında dünyada üretilen yeni bir Dromader yoktu. Fabrikası uzun süredir üretmiyordu. Böylece ihaleye sadece ABD tarafından üretilen AT-802 (Air Tractor-Hava Traktörü) uçakları kaldı.

İhale için son teklif verme süresi 9 Mayıs ancak sektörü yakından takip eden uzmanlar, AT-802 uçakları için İspanya'yla anlaşıldığını, şartnamenin de buna uygun olarak düzenlendiğini iddia ediyor. Yani iddia doğruysa, önce anlaşma sonra anlaşılan uçağa göre ihale yapılmış olacak.

Uzmanlar bu uçakları Türkiye'ye getiren firmanın uçuş işletme ruhsatı olmadığı için, kendi uçaklarıyla ihaleye sokulmayan THK'nın taşeron olarak kullanılacağını da ileri sürüyor.