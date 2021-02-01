Savunma ekibi dağılmıştı; Trump, azil duruşmalarına kısa süre kala yeni avukatlar tuttu

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ABD Başkanı Donald Trump, eski avukatları istifa edince gelecek hafta başlaması planlanan azil duruşmalarında kendisini savunması için yeni avukatlar tuttu.

45. ABD Başkanı, "halkı kalkışmaya teşvik etme" ile suçlandığı duruşmalarda kendisini David Schoen ve Bruce L Castor isimli avukatların savunacağını duyurdu.

David Schoen daha önce 2019'un Kasım ayında Kongre'nin Rusya'nın 2016 seçimlerine müdahalesiyle ilgili soruşturmasını engellemeye çalışmaktan suçlu bulunup tutuklanan Roger Stone'un da avukatıydı. Trump, Stone için af çıkarmıştır.

Schoen'in cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarıyla tutuklanan ve hapishanede yaşamına son veren ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'le de 2019'daki davadan önce görüştüğü ifade edildi.

Bruce Castor da savcılık yaptığı dönemde aktör Bill Cosby'ye dava açmayı reddetmesiyle tanınmıştı. Cosby, daha sonra 40'tan fazla kadına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Trump'ın yeni savunma ekibinin duruşmalara çok kısa sürede hazırlanması gerekecek.