Savunma Bakanlığı: Tutuklananlar açığa alınmaz





T24- Milli Savunma Bakanlığı, Balyoz Davası kapsamında tutuklanan general ve amirallerin durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında ''Tutuklama tedbirdir, açığa alma olmaz'' ifadesini kullandı.



Balyoz davası kapsamında tutuklanan general ve amiraller ile daha düşük rütbedeki subaylar, yasaya göre Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından açığa alınabilir. Bu konuda takdir hükümetin. Açığa alma işlemi gerçekleşirse, komutanların baktığı makamlar için vekâleten görevlendirme yapılması gerekiyor. Komutanlar açığa alındığı takdirde maaşlarında üçte bir oranında kesinti yapılacak.



Milli Savunma Bakanlığı tutuklanan general ve amirallerin açığa alınması konusunda açıklama yaptı. Açıklamada, ''Açığa alma tedbirdir ama bu tebdire ihtiyaç görünmüyor. Tutuklama tedbirdir, açığa alma olmaz.Yasa gereği tutuklandıkları için emekli de terfi de edilemezler'' denildi.