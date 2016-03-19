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Savunma Bakanlığı savaş başlıklı 'Kamikaze'ler alacak

Mini saldırı İnsansız Hava Araçları 10 kilometrelik menzile sahip

19 Mart 2016 10:14

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) "Kamikaze" olarak adlandırılan mini saldırısı İnsansız Hava Aracı (İHA) almak üzere çalışmalara başladı. 

NTV'nin haberine göre, alınacak olan insansız hava haracı tek asker tarafından kullanılabiliyor. Mini bir rampa ile atıldıktan sonra yaklaşık 10 kilometre menzile sahip mini İHA, bölgede uçuş yapıyor. Çektiği görüntüleri operatöre iletiyor. Hedefi bulduğunda ise yönlendirilerek saldırı gerçekleştiriliyor. Aracın burun bölümünde patlayıcı savaş başlığı yer alıyor. Çok sessiz olan sistemler genellikle elektrik motoru kullanıyor.

İhaleye girecek şirketler, Bilgi İstek Dökümanı’nı 31 Mart’a kadar alıp tekliflerini 15 Nisan 2016 tarihine kadar SSM’ye vermeleri isteniyor.

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