Savunma Bakanlığı Müsteşarı Ali Fidan, Türkiye'nin ilk 'sivil orgeneral'i oldu

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl uygulamasının 674 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) Milli Savunma Bakanlığı teşkilatındaki sivil kadroların TSK’daki rütbe karşılıkları belirlendi. Rütbe karşılıkları müsteşar için orgeneral, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü için korgeneral, müsteşar yardımcıları, teftiş kurulu başkanı ve genel müdürler için tümgeneral, genel müdür yardımcıları ve müstakil daire başkanları için tuğgeneral, daire başkanları için albay olarak belirlendi. KHK’ya göre, askeri protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde rütbe karşılığı esas olacak. Sivil yöneticiler, rütbe karşılıkları doğrultusunda lojman ve sosyal tesislerden de yararlanacak. Geçen hafta yapılan atama ile MSB’nin ilk sivil müsteşarı olan eski Düzce Valisi Ali Fidan’a “orgeneral” rütbe karşılığı verildi.

674 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 47'nci maddesi şöyle:

"MADDE 47- 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

'Bakanlık merkez teşkilatındaki kadroların Türk Silahlı Kuvvetlerindeki rütbe karşılığı; müsteşar için orgeneral, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü için korgeneral, müsteşar yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı ve genel müdürler için tümgeneral, genel müdür yardımcıları ve müstakil daire başkanları için tuğgeneral, daire başkanları için ise albaydır. Bu kadrolara atananlar, kamu konutları ve askeri sosyal tesislerden rütbe karşılığı subaylar gibi istifade ederler. Askeri protokol münasebetlerinin düzenlenmesinde de aynı esas uygulanır'"

1970 Bolu Gerede doğumlu Fidan, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kamu Yönetimi mezunu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Fidan, İller İdaresi’nde genel müdürlüğe kadar çeşitli kademelerde görev yaptı. Kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinden sonra 2015’te getirildiği Düzce Valiliği’nden MSB Müsteşarlığı’na atandı.

Geçen hafta MSB Müsteşar Yardımcılığı’na getirilen Yunus Emre Karaosmanoğlu “tümgeneral” haklarına kavuştu. MSB’de Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Abdullah Yaldız, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevine de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Recep Kemal Akyürek atandı.

Habertürk'te yer alan habere Murat Gürgen, Fevzi Çakır, Lütfi Erdoğan, Elif Nurgül Çülük, Aykut Yılmaz ve Gökhan Timurhan'ın haberi şöyle:

Kamu kurumlarından 42 bin kişi ihraç edildi

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan 672, 673 ve 674’üncü kanun hükmünde kararnameler (KHK) çok sayıda kritik düzenleme içerirken, en önemli başlıklardan birini ihraçlar oluşturdu.

Son kararnamelerle FETÖ bağlantılı olduğu gerekçesiyle asker, polis ve hâkim-savcıların da aralarında yer aldığı yaklaşık 42 bin kişi kamudan ihraç edildi. Darbe girişiminden bu yana KHK’larla kamudan atılanların sayısı 59 bin 77’ye çıktı.

En fazla ihraç 28 bin 163 kişi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) yaşandı. Sağlık Bakanlığı’nda 2 bin 18, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bin 519, Gıda, Tarım, Hayvancılık Bakanlığı’nda 733, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda 439 kişi ihraç edildi. Ayrıca 543 hâkim ve savcı ile 820 askerin ihraç listesi de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başarısız darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında daha önce yayımlanan 2 KHK ile TSK’dan ve emniyetten ihraç edilen kişiler belirlenmişti. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) 3 bin 725 kişi ihraç edilmişti. Son kararnamelerle birlikte ihraç edilen kişi sayısı TSK’da 4 bin 545, emniyette 9 bin 331, hâkimler ve savcılarda ise 3 bin 390 kişiye ulaştı.

Drone satın alanın kimliği bildirilecek

Resmi Gazete’de önceki gece yayımlanan KHK’yla, Türk Sivil Havacılık Kanunu’na kullanımı yaygınlaşan “İnsansız hava araçları” (İHA) başlıklı yeni bir madde eklendi. İHA satan şirketler, ürün bilgileri ile satın alan kişinin kimlik bilgilerini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün oluşturacağı kayıt sistemine kaydedecek.

Kayıt işlemi satışın gerçekleştirildiği gün yapılacak. Kayıtlar, suç işlenmesinin önlenmesi ve suç soruşturmalarında kullanılmak üzere kolluk kuvvetleriyle paylaşılacak. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 10 bin TL para cezası verilecek. Kurallara aykırı olarak veya mülki idare amirlerince belirlenen alanlar dışında İHA uçuranlara, bin ile 10 bin TL arasında idari para cezası uygulanacak.

Dershane öğretmeni kamuya geçebiliyor

KHK’larla eğitimde de önemli bazı adımlar atıldı. Dershaneler ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenler kamuya geçebilecek.

Bu durum, 14 Mart 2014 tarihi itibarıyla eğitim personeli olarak çalışan ve 1 Ocak 2014 itibarıyla en az 6 yıl sigorta primi ödenenler için geçerli olacak. Öğretmeler, KPSS şartı aranmadan, 6 ay içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak sözlü sınavda başarılı oldukları takdirde boş sözleşmeli öğretmen pozisyonlarına atanabilecek.

53 okul 'kapanan' listesinden çıktı

KHK’yla, 53 özel okul ve 1 özel öğrenci yurdu, kapatılan özel öğretim kurumları listesinden çıkarıldı. Yurtdışında öğrenim gören öğrencilerden, FETÖ ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan 158 kişinin ise öğrencilikle ilişikleri kesildi. Bu kişilerin denklik işlemleri yapılmayacak ve akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacaklar.

Dijital veriler Adli Tıp'a emanet

KHK’yla, Ergenekon, Balyoz gibi FETÖ’nün kumpas davaları sırasında kamuoyunu çok uzun süre meşgul eden soruşturmalarda elde edilen dijital verilerin incelenmesine ilişkin önemli bir düzenleme hayata geçirilerek, bu yetki Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Tıp Kurumu’na verildi.

Bu amaçla kurum bünyesinde Adli Bilişim İhtisas Dairesi Başkanlığı kuruldu. Daire, mahkemeler tarafından talep edilen bilişim ile ilgili konularda gerekli incelemeleri yapmakla yetkili kılındı. Bu kapsamda Adli Tıp Kurumu’nda 292 kadro ihdas edildi.

Daha önce bu dijital verilerin incelemesi TÜBİTAK’ta yapılıyordu. Ancak TÜBİTAK’ın FETÖ tarafından ele geçirildiği ve buradan verilen raporların da örgütün çıkarları doğrultusunda alındığı ortaya çıkmıştı

Cezaevi yapım süreci hızlandı

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin görevi sona erdirildi. Yeni başkan ve üyeler 10 gün içinde seçimle belirlenecek. Adalet Bakanlığı’nca yeni inşa edilecek cezaevlerinin yapım sürecinin hızlandırılması için

Yeni cezaevlerinin yatırım programında yer alma ve ödeneği bulunma şartı aranmaksızın ihalesi yapılabilecek. Mera Kanunu kapsamındaki alanlara cezaevleri yapılabilecek.

Emekli hakim ve savcılar dönebilir

Kendi isteğiyle emekli olan hâkim ve savcılar, istedikleri takdirde tekrar mesleklerine dönebilecek. Önceden istifa edip mesleğe dönen ve daha sonra yeniden istifa ederek ayrılan hâkim ve savcılara da tekrar görev yapma yolu açıldı.

Düzenlemede bu kişilerin KHK yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde başvuruda bulunmaları ve mesleğe kabulde aranan nitelikleri kaybetmemiş olmaları şartıyla, ayrıldıkları tarihteki koşullarla ve HSYK’nın ilgili dairesinin kabulü ile atanabilecekleri belirtildi.