Savunma Bakanlığı IŞİD'in Suriye'de kimyasal silah kullanma planları olduğunu söyledi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 29 Kasım (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, İŞİD örgtünün Suriye demokratik güçlerinin hedeflerini bombalamak için kimyasal silah mühimmatı kullanmak istediklerini söyledi.

Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, bu amaçla IŞİD’in Suriye eyaleti Deyrizor El’da bir hastane binasında zehirli maddeler ile patlayıcı madde üretimi organize ettiği belirtildi. Açıklamada, “Üretilen kimyasal mühimmatlar, ABD’nin desteğiyle, Deyrizor’un Khadzhin yerleşim bölgesinde teröristlere karşı askeri operasyonlar yürüten Suriyeli Demokratik Güçlerin (SDS) hedeflerine ateş açılması için kullanılacak” denildi.

Suriye Demokratik Güçleri’nin hedeflerine ateşin ayrıca ABD uçaklarının ağır saldırılarını provoke etmek için IŞİD tarafından en yakın Suriye hükümet birliklerinin konumlandığı yönden yapılacağı belirtildi.