T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Savunma Bakanı'ndan 'ayrımcılık' eleştirisine cevap: Askerlik muafiyeti tüm şehit yakınlarını kapsamıyor!

CHP'li Gök: İktidar kamuoyu önünde Kılıçdaroğlu'dan özür dilemek zorundadır

28 Mart 2017 13:48

Savunma Bakanı Fikri Işık, CHP'nin şehit yakınlarıyla ilgili verdiği yazılı soru önergesini cevapladı. Işık, "Uygulanan muafiyet halen mecburi askerlik hizmetiyle sınırlı olduğundan şehit veya malul olan muvazzaf, sözleşmeli personel (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş) devlet memurları, işçiler, geçici köy korucularının çocukları ve kardeşlerini kapsamamaktadır" dedi. Bakan'ın cevabından sonra CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Bakan Işık itiraf etti. AKP temsilcileri Kılıçdaroğlu'nu ‘yalancılıkla' suçlayıp pervasız bir tutum sergilemişti. İktidar kamuoyu önünde Kılıçdaroğlu'dan özür dilemek zorundadır. AKP bu ayrımcılığı ortadan kaldırmalıdır" görüşünü dile getirdi.

İktidarın sadece 15 Temmuz şehitlerinin çocukları ve kardeşleri için getirdiği yorumu yapılan askerlikten muafiyet, tartışma yaratmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz şehitlerinin kardeş ve çocukları arzu ederlerse askerlik yapmayacak. Ama PKK'ya karşı mücadele eden şehitlerin çocukları ve kardeşleri askerlik yapacak. Bu düzenlemeyi getirenler haindir. Şehitler arasında ayrımcılık yapandan ülkeye hayır gelmez” demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine AKP'den “Yalancı” suçlaması yapıldı. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ben hukukçuyum. Kılıçdaroğlu ya yalancı ya da cahildir. Şehitler arasında ayrım yapan bir yaklaşım akla ziyan yaklaşımdır" demişti.

CHP'den kanun teklifi ve önerge

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre, bu tartışmaların ardından ayrımcılığın ortadan kaldırılması için Kılıçdaroğlu ve CHP'li tüm vekillerin imzasının bulunduğu bir kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ise konuyu TBMM'ye taşıdı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Bakan Işık verdiği yanıtta, Askerlik Kanunu'nun 10'uncu maddesiyle şehit yakınlarına tanınan askerlik muafiyetinin, mecburi askerlik hizmetini yerine getirirken şehit olanların yakınlarıyla sınırlı olduğunu söyledi.

"Mecburi askerlik hizmeti yapan"

Işık yazılı açıklamasında, "Uygulanan muafiyet halen mecburi askerlik hizmetiyle sınırlı olduğundan şehit veya malul olan muvazzaf, sözleşmeli personel (subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş) devlet memurları, işçiler, geçici köy korucularının çocukları ve kardeşlerini kapsamamaktadır” diyerek sadece 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların çocukları ve kardeşlerinin askerlikten muaf olabileceğini belirtti. Bakan'ın cevabından sonra CHP'li Gök şöyle konuştu: “Bakan Işık itiraf etti. AKP temsilcileri Kılıçdaroğlu'nu ‘yalancılıkla' suçlayıp pervasız bir tutum sergilemişti. İktidar kamuoyu önünde Kılıçdaroğlu'dan özür dilemek zorundadır. AKP bu ayrımcılığı ortadan kaldırmalıdır.”

ETİKETLER

Savunma BakanıFikri IşıkCHPLevent Gök

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24