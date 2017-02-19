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Politika

Savunma Bakanı Işık: ABD Savunma Bakanı Mattis, bize "PYD kantonları birleştiremez" dedi

"'Rakka'da A planımız var B'yi siz hazırlayın' deyip Dunford'u gönderdiler"

19 Şubat 2017 11:09

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin Suriye tezlerinin Fırat Kalkanı harekâtı sayesinde dinlenmeye başladığını ve PYD’nin kanton birleştirme planının devre dışı kaldığını söyledi. Bakan Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile 15-16 Şubat’taki NATO toplantıları sırasındaki görüşmesiyle ilgili olarak "Mattis’in bize söylediği üç temel konu var: PKK ile mücadelede daha çok desteği hak ediyorsunuz, bunu vereceğiz, Fırat Kalkanı’nda size daha çok destek olacağız, PYD'nin kantonları birleştirmesi (Afrin ve Kobani) mümkün değil" dedi. 

Hürriyet'ten Murat Yetkin'e konuşan Işık şunları söyledi:

- "Biz uzun süredir Amerikalılara DEAŞ’a karşı PYD ile işbirliği yapmalarının, bir teröriste karşı diğeriyle çalışmanın yanlış olduğunu söylüyorduk. Bunun ileride yol açacağı sorunların zaman kaybına ve maliyet artımında yol açacağını anlatıyorduk."

- "Önceleri pek aldırmıyorlardı. Nezaket icabı bizi dinliyor, ama yaptıklarına devam ediyorlardı. Şimdi dinliyor ve karşılık veriyorlar."

"Dabık'ın alınması bakışı değiştirdi"

- "Bu Fırat Kalkanı sayesinde oldu. Cerablus o kadar değil belki ama, Dabık’ın alınması Amerikalıların bakışını değiştirmeye başladı. Dabık’ın DEAŞ açısından sembolik açıdan önemini, buraya güç yığdıklarını iyi biliyorlardı." (Dabık, kıyamet öncesinde Mehdi ve Deccal güçlerinin son muharebeyi yapacağına inanılan yer olarak biliniyor.)

- "Dabık operasyonu nedeniyle Amerikalılar bize defalarca teşekkür etti. Sonra Rusya ile uçak düşürme sonrasındaki krizi aşabilmiş olmamız ve nihayet El-Bab operasyonu Amerikalıların bakışını değiştirdi"

- "Çünkü böylelikle Suriye sahasında 1- Aktörler değişti. Artık Türkiye de var, ÖSO desteği olarak, 2- Şartlar değişti, DEAŞ Türkiye sınırından uzaklaştırıldı ve geriletildi, 3- Saha değişti. Artık Türkiye desteğindeki güçlerin kontrolünde geniş bir saha oluştu. Bu sayede dediğimiz artık dinlenir oldu."

"A planımız var B'yi siz hazırlayın"

- "Mattis ile bütün bunları konuştuğumuzda, PYD ki, bizim gözümüzde PKK’dan farksızdır; mevcut Rakka planı dışında bir hazırlıkları olmadığını söyledi."

- “‘Bizde A planı var’ dedi. ‘B planını siz söyleyin.’ İşte onun ardından Genelkurmay Başkanlarını (Joseph Dunford) Türkiye’ye gönderdiler. Genelkurmay Başkanımızla (Hulusi Akar) konuşuyorlar. Bizim önerilerimiz oluyor, onlar zaten Donald Trump’ın istediği yeni strateji planını hazırlıyorlar bir yandan.”

- “Biz planlamamızın orada yer almasını istiyoruz. Rakka harekâtının ÖSO ve Arap güçlerce yürütülmesini PYD’nin bırakılmasını istiyoruz. Henüz kesinleşmiş bir şey yok yine de.

- “Ancak Mattis’in bize söylediği üç temel konu var:

1- PKK ile mücadelede daha çok desteği hak ediyorsunuz, bunu vereceğiz,

2- Fırat Kalkanı’nda size daha çok destek olacağız,

3- PYD’nin kantonları birleştirmesi (Afrin ve Kobani) mümkün değil.

Bu son nokta bizim için özellikle önemli, ki bence bu da Fırat Kalkanı sayesinde oldu.”

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