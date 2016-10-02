Savunma Bakanı GATA'yla ilgili formülü açıkladı; hastane sivil, doktor asker olacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar ve 2. Başkan Orgeneral Ümit Dündar'ın bir araya gelerek GATA’nın kapatılmasıyla askeri hekimlikte ortaya çıkan sorunları giderecek kararlar aldığı belirtildi. Işık, alınan kararla ilgili olarak "Milli Savunma Bakanlığı (MSB) olarak ihtiyaç doğrultusunda her yıl 200 - 250 öğrenciyi fakülte yüksek okul (FYO) kapsamında sivil tıp fakültelerinde okutacağız, hastanelerinin bağlandığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi de askeri tabip yetiştirmek için özel kontenjan açacak" dedi. Öte yandan alınan kararlara göre, cephede, gemide, hava üssünde eskiden olduğu gibi askeri hekim ve hemşireler görev alacak.

Hürriyet’ten Deniz Zeyrek'e konuşan Milli Savunma Bakanı Işık'ın, alınan kararlarla ilgili açıklamaları şöyle:

"Artık boşluk olmaz"

“Askerin ihtiyaçları doğrultusunda kararlar aldık. Artık boşluk olmaz. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) olarak ihtiyaç doğrultusunda her yıl 200 - 250 öğrenciyi fakülte yüksek okul (FYO) kapsamında sivil tıp fakültelerinde okutacağız. GATA hastanelerinin bağlandığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi de askeri tabip yetiştirmek için özel kontenjan açacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (SBÜ) başında emekli bir askeri hekim olan Cevdet Erdöl var. O konuları biliyor. Askeri psikiyatri, ortopedi ve cerrahi gibi alanlardaki eğitimi de SBÜ verecek. Askeri tabip adaylarını öğrencisi statüsünde MSB olarak biz okutacağız, ama eğitimi sivil üniversitelerde alacaklar. Askeri mühendisleri FYO bünyesinde ODTÜ, İTÜ gibi üniversitelerde okuttuğumuz gibi belirlenecek kontenjan doğrultusunda Hacettepe Tıp Fakültesi’nde askeri tabip öğrenciler olacak. Ankara ve İstanbul gibi kentlerde sadece FYO öğrencileri için askeri yurtlar olacak. FYO öğrencileri sabah sivil eğitim alacak ancak okuldan çıktıktan sonra askeri öğrencilerin koşullarında olacak.

Rütbeler eskisi gibi

"Askeri hekimler, hemşireler konusunda da eski mekanizmalar devam edecek. Askeri gemilerde, cephedeki sahra hastanelerinde, hava üslerinde askeri tabipler görev alacak. Rütbeler ve üniforma konusunda farklı görüşler var. Rütbeler eski sistemde olduğu gibi devam edecek. Ancak üniforma konusunda hem giymek isteyenler, hem ‘hekimlik hizmetinde üniformaya gerek yok’ diyenler var.

"Askeri irtibat noktası"

"Ankara, İstanbul başta olmak üzere hastanelerde yöneticinin yardımcısı olarak bir askeri personel görevlendirilecek. Askeri irtibat noktası da oluşturulacak. Askeri hastalar, hastanelere geldiklerinde o irtibat noktasına başvuracak. Askeri hastaların yaşayacağı sorunlarla o asker yönetici ilgilenecek. Terörle mücadele bölgelerinde Genelkurmay isterse sadece askere hizmet veren hastaneler açılacak. Ancak onun dışındaki bütün hastanelerden siviller de yararlanacak. Zaten sadece asker hasta kabul edildiğinde doluluk oranı yüzde 10-20’lerdeydi. Özetle söylemek gerekirse askeri tababet devam edecek. Genelkurmay ya da Milli Savunma Bakanlığı’nın yetiştirdiği askeri tabipleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve sivil üniversiteler yetiştirecek ve eskiden Genelkurmay’ın ya da MSB’nin verdiği sağlık hizmetini, hatta daha iyisini artıkSağlık Bakanlığı verecek, biz hizmet alacağız.”

"MSB sivilleşti"

Işık, Milli Savunma Bakanlığı’ndaki sivilleşmenin de tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Sivil müsteşarı en başta atadıklarını anımsatan Işık, “Şimdi müsteşar yardımcılarını ve genel müdürleri de atadık. Milli Savunma Üniversitesi’ne atama yapılacak. Daire başkanları da görevde. İdari yapılanma büyük ölçüde tamamlandı diyebilirim” bilgisini verdi.

GATA için toplandılar

OHAL çerçevesinde çıkarılan kanun hükmünde kararname (KHK) ile askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı’na devredilmesi ve GATA’nın kapatılması sonrasında askeri tababet konusunda sorunlar ortaya çıkmıştı. GATA’nın eski komutanları ile askeri hekimler, yeni sistemin savaş hekimliği konusunda sorunlar yarattığını gündeme getirmişti. Genelkurmay’a da çok sayıda başvuru yapılmıştı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve 2. Başkan Orgeneral Ümit Dündar, geçen hafta sonu bir araya gelerek sorunları değerledirdi ve çözümü için kararlar aldı.