Savunma Bakanı: 100 kiloluk TSK'yı sağlıklı bir diyetle 70 kiloya düşürüyoruz

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmende kararnameler ile birlikte TSK'nın yapısındaki 'sivilleştirme' çalışmalarını değerlendirdi. Işık, TSK'daki değişiklerle ilgili olarak, "Sağlıklı diyet yaptırıyoruz. 100 kiloluk birini sağlıklı bir diyetle 70 kiloya düşürüyoruz" dedi. Işık, ordu içindeki cuntacı bir grubun gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından başlayan ve dün çıkarılan kararnameler ile son halini alan TSK'daki değişiklikler hakkında "Sivil olanların bir rütbe karşılığı olacak. Milli Savunma Bakanlığı müsteşarının rütbe karşılığı orgeneral olacak" dedi.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (18 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan "'TSK'ya diyet yaptırıyoruz'" başlıklı yazısı şöyle:

15 Temmuz'un ardından TSK yeni yapılanmaya gidiyor.

Genelkurmay Başkanı olmak için kuvvet komutanı olma şartı kaldırıldı. Bunun ne anlama geldiğini ve yeni yapılanma sürecini Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’la konuştum.

“Genelkurmay Başkanı’nın atamasıyla ilgili iki yerde hüküm bulunuyor. Daha önceki kararnamede 926 sayılı Yasa’daki kuvvet komutanı olma şartı kaldırılmıştı. Bu kez de 1324’teki hükmü kaldırdık. Buradaki amaç bütünlük sağlamaktır. Bundan sonra bir orgeneral ya da oramiral Genelkurmay Başkanı olabilecek.”

15 Temmuz’dan sonra Milli Savunma Bakanlığı’nın da içinde yer aldığı Genelkurmay Karargâhı’na ilk kez gittim. Ben mi farklı bir gözle baktım yoksa gerçekten de öyle miydi... Bir tuhaflık hissettim. Başından beri anlamadığım bir konu da Milli Savunma Bakanlığı’nın Genelkurmay müştemilatı içine sıkışmış hali.

Müsteşarın rütbe karşılığı: Orgeneral

Araç parkından çay hizmetlerine kadar her aşamasında Genelkurmay’a bağımlı. Milli Savunma Bakanlığı o binadan çıkıyor, kendine yeni bir arıyor.

Milli Savunma Bakanı ile yeni yapılanmayı konuştuk.

“Kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma’ya bağlanmasının iki pratik sonucu oldu:

1- Bürokrasi kalktı, işler hızlandı.

2- Askerle sivil arasında daha güçlü iletişim kuruldu.”

Milli Savunma Bakanlığı’nda çalışma sistemi nasıl olacak?

Bakan bir noktanın altını özenle çizdi. “Yeni yapı reaksiyoner olmayacak.” Ardından devam etti. “Askerin olmadığı bir Milli Savunma Bakanlığı olmaz. Askerle sivil bir arada çalışacak. Ancak belirli bir düzen içinde olacak. Sivil olanların bir rütbe karşılığı olacak. Milli Savunma Bakanlığı müsteşarının rütbe karşılığı orgeneral olacak. Askerse bir orgeneral olacak, sivilse rütbe karşılığı orgeneral olacak. Genel müdürlerin rütbe karşılığı tümgeneral olacak. Daire başkanlarının tuğgeneral olacak.”

Fikri Işık, Türkiye’de kendisine kuvvet komutanlıklarının bağlı olduğu ilk Milli Savunma Bakanı. “Askerle nasıl çalışıyorsunuz?” diye sordum. “Çok uyumlu çalışıyoruz. Genelkurmay Başkanı’nın da bundan memnun olması lazım” karşılığını verdi.

Emir-komuta zinciri kesinlikli bozulmayacak

Mevcut durum orduda disiplinsizliğe yol açacak mı, emir-komuta zinciri ne olacak?

“Emir Komuta zincirini kesinlikle bozmayacağız. Meclis’te emir-komuta zincirini düzenleyen çalışmaları yapacağız. Kuvvetler, harekât, istihbarat, teşkilat, eğitim ve muharebe gibi asli işlerinde Genelkurmay’la çalışmaya devam edecekler. Personel, lojistik, tedarik gibi hizmetlerde ise Milli Savunma’ya bağlı olarak çalışacaklar. Tüm demokratik yapılarda böyledir.”

Önündeki dosyalara bakınca Milli Savunma Bakanı’nın uzun süre hazırlık yaptığını fark ettim. NATO üyesi ülkelerdeki askeri yapılanmalar ayrıntılı olarak çalışılmış.

“Bu düzenlemenin üç temel amacı var:

1- Genelkurmay Başkanlığı’nın üzerindeki askerliği ilgilendirmeyen işler Milli Savunma tarafından yürütülecek. Böylece Genelkurmay’ın askerlikle ilgili temel işlerle uğraşması sağlanacak.

2- Darbe tecrübesi olan demokratik ülkelerin yaptığı gibi gücün dengelenmesini sağlayacak.

3- Sadece darbeciler değil, darbe anlayışı da tasfiye edilmiş olacak.”

Cumhurbaşkanı birliklere doğrudan talimat verecek

Bakan üçünü sıraladıktan sonra koltuktan doğruldu ve bir madde daha ekledi:

“Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın doğrudan birliklere talimat verme yetkisi olacak.”

Darbe gecesi Başbakan’dan yazılı emir istenmesi hafızalardan silinmiyor.

Tekrar dönüp, emir-komuta zincirini sordum. Milli Savunma Bakanı soruma soruyla karşılık verdi.

“15 Temmuz darbe girişiminde sivilde çalışan FETÖ’cü bir imamın generallere emir verdiğini gördük. Böyle bir emir-komuta olur mu?”

Peki şimdi ne yapılıyor?

“Sağlıklı diyet yaptırıyoruz. 100 kiloluk birini sağlıklı bir diyetle 70 kiloya düşürüyoruz.”

Bu diyetin sonunda ne olacak?

"Darbeler ve muhtıralar toplum nezdinde TSK’yı yıprattı. Milli Savunma Bakanı olarak benim görevim TSK’nın yapısını ve itibarını yükseltmek. Bunun için çalışıyorum. Çünkü bu milletin gönlünde TSK’nın yeri ayrı."