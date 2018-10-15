Şavşat'ta sonbahar güzelliği

Adem GÜNGÖR/ŞAVŞAT, (Artvin), (DHA) - \'SAKİN Şehir\' (Cittaslow) unvanlı, Artvin\'in Şavşat ilçesi, sonbaharla birlikte oluşan renk cümbüşü ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Doğu Karadeniz\'de sonbaharla birlikte yeşilin yerini sarı tonlar almaya başladı. Artvin\'in doğal güzellikleri ile büyüleyen Şavşat ilçesi de sonbaharla rengarenk oldu. 2015 yılında \'Sakin Şehir\' (Cittaslow) unvanı alan ve her mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Şavşat ilçesi, yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarını sergileyen ağaçlarla kaplı ormanları, görenleri kendisine hayran bırakıyor.Yeşil doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli-yabancı turistlerin ziyaret ettiği Şavşat ilçesi renk değiştiren bitki örtüsü, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Doğadaki görüntüler, ressamların yağlıboya tablolarını andırıyor. Şavşat Kaymakamlığı çalışanı Güner Yazar\'ın çektiği fotoğraf kareleri kaymakamlık internet sitesinde yayınlandı. Fotoğraflar büyük beğeni topladı.



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