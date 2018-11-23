Şavşat'da HES ve maden ocakları protesto edildi

Artvin’de yapımı planlanan hidroelektrik santrali (HES) ile madencilik faaliyetlerine tepki gösteren Şavşat Dernekler Federasyonu, hazırladıkları 20 sayfalık raporu ilçe kaymakamlığına ve belediye başkanlığına sundu. Federasyon üyeleri yaptıkları açıklamayla 'Doğa tahribatına son verilsin' diyerek bölgedeki HES ve maden ocaklarını protesto etti.

Şavşat Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği organizasyonla İstanbul ve Bursa’dan otobüslerle ilçeye gelen bir grup Şavşatlı, ilçe girişinde vatandaşlar tarafından halayla karşılandı. Grup, Şavşat Kaymakamlığı ve Şavşat Belediye Başkanlığı’na giderek, madenler, HES’ler ve maden ocakları ile ilgili hazırladıkları 20 sayfalık bir rapor sundu.

"Doğa tahribatına son vermek istiyoruz"

İlçe meydanında açıklama yapan Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı Avukat Halis Yıldırım, HES’lerin ve taş ocaklarının halkın yaşam alanlarını etkilediğini söyledi. Yıldırım, “Artık bu doğa tahribatına bir son vermek istiyoruz. Konuşamayan canlıların bile sesi olacağız. Bölgede yapılan HES’ler ve taş ocakları ve çıkarılan madenler halkın yaşam alanlarını etkilemekte ve dolayısıyla bölge halkını gelecekte büyük tehlikeler beklemektedir. Bu konularla ilgili hazırlamış olduğumuz dosyayı ilçe kaymakamına ve ilçe belediye başkanına verdik” dedi.



Milyonlarca yılda oluşmuş doğal yaşam alanlarının yok edildiği öne süren Yıldırım, "Bildiğiniz gibi, Deriner baraj inşaatı ile başlayan, taş ocakları, maden sahaları ve HES’ler gibi projelerle devam eden, Artvin’imizin milyonlarca yılda oluşmuş doğal yaşam alanlarını yok eden faaliyetler, bütün hukuki ve değişik mücadele çabalarına rağmen artarak devam etmektedir. Çok azı tamamlanmış olan bu projelerin işletmeye alınmasıyla, çevrede yarattığı olumsuz etkilerin görülmeye başlanması, bu konudaki kaygılarımızın ne kadar haklı olduğunu göstermektedir” diye konuştu. Grup açıklamanın ardından dağıldı.



