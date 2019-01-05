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Savrun Çayı taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle Savrun Çayı'nda su seviyesi yükseldi

05 Ocak 2019 15:52

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle Savrun Çayı\'nda su seviyesi yükseldi. Çayın çevresindeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı.
Geçen Perşembe günü başlayan ve aralıksız devam eden şiddetli sağanak yağış Kadirli\'de hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle ilçe merkezindeki ev ve iş yerleri sular altında kalırken, Savrun Çayı\'nda da su seviyesi yükseldi. Yer yer taşkınların yaşandığı Savrun Çayı\'nın çevresindeki bazı tarım arazileri sular altında kaldı.
Kadirli Belediyesi hoparlörlerinden ilçe sakinlerinin Savrun Çayı\'na yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sağanağın saat 00.00\'a kadar şiddetini sürdüreceği belirtilirken, şu ana kadar metrekareye 60 kilogram yağış düştüğü bildirildi.

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