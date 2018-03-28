T24 LogoT24 Logo
Gündem

Savdes-Sen Üyeleri Aytemiz Kart avantajlarından yararlanacak

İSTANBUL, (DHA)- AYTEMİZ, imzaladığı sözleşmeyle Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın yetkili sendikası olan Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) üyelerine avantajlı yakıt alımı sağlaya

28 Mart 2018 17:49

İSTANBUL, (DHA)- AYTEMİZ, imzaladığı sözleşmeyle Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı\'nın yetkili sendikası olan Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) üyelerine avantajlı yakıt alımı sağlayacak olan Aytemiz kartların teslimatını gerçekleştirdi.

Sözleşme kapsamında SAVDES-SEN il temsilciliklerinden Aytemiz kartlarını alarak aktif hale getiren ve kart bilgilerini eksiksiz olarak dolduran tüm SAVDES-SEN üyeleri, anlaşmalı istasyonlardan Aytemiz Kart ile yapacakları yakıt alımlarında Aytemiz’in Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu\'na (EPDK) bildirdiği tavan fiyatlar üzerinden otogaz, benzin ve motorinde avantajlı yakıt alımı yapabilecek.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA AYTEMİZMilli Savunma Bakanlığı Genelkurmay BaşkanlığıJandarma Genel KomutanlığıSavunmaGüvenlik Destek Hizmetleri Sendikası SAVDESSENAytemizSözleşmeSAVDESSENAytemiz KartAytemizin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24