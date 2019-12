-SAV'DAN KURULTAY AÇIKLAMASI SAKARYA (A.A) - 26.06.2011 - Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Sekreteri Önder Sav, kurultay tartışmalarına ilişkin, ''Ben imzalarla bilfiil meşgul değilim. Arkadaşlardan aldığım bilgilerle 3 gün içinde imza sayısının 500'ü geçtiğini söylediler.'' dedi. CHP eski Genel Sekreteri Sav ve eski milletvekili Hakkı Süha Okay, Sav'ın akrabası olduğu belirtilen Mahmut Ağur'un oğlu Namık Kemal Ağur'un Akyazı ilçesi Kepekli köyündeki düğün törenine katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sav, ''Kurultay tartışmaları'' ile ilgili soruyu, ''Ben imzalarla bilfiil meşgul değilim, arkadaşlardan aldığım bilgilerle 3 gün içinde imza sayısının 500'ü geçtiğini söylediler. 6 Temmuz'a kadar bir süreç var önümüzde. Partililik bilinci içinde, örgüt kendi değerlerine sahip çıkarak bu süreci elbette değerlendirecektir.'' dedi. -YSK'NIN HATİP DİCLE KARARI- Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki kararıyla ilgili sorusu üzerine Sav, başka siyasi partilerin nasıl davranacakları konusunda hüküm vermesinin uygun olmadığını belirtti. Sav, mahkemenin verdiği kararla 5 kişinin belli bir süre parlamentoya katılamayacaklarının anlaşıldığını anlatarak, ''Kişilerin kendinden kaynaklanan aksaklıklar olduğu anlaşılıyor. Adaylık başvurusu yaparken, parlamenter olmayı değerlendiren mevzuattan habersizmiş gibi davrandılar. Anayasanın 76. maddesi meydandadır. Milletvekili seçim kanununun ilgili maddesi, kimlerin milletvekili olacağını sayarken bazı suçlardan mahkum olmayı da anlatıyor. Buradaki temel yanlışlık, bence mahkumiyet kararı Yargıtay tarafından onandıktan sonra geçen aşamada ihmal olduğudur. Eğer, o mahkumiyet kararı zamanında Yargıtay tarafından deşifre edilmiş olsaydı. Bunun milletvekili seçilmeye engel bir suçtan mahkumiyet olacağı anlaşılacağı için farklı bir değerlendirmeye gidebilirdi.'' diye konuştu. Tutuklu bulundukları süre içinde milletvekili seçilen kişilerin durumunu değerlendiren Sav, şöyle devam etti: ''Diğerleri için de tutuklama bir tedbirdir. Tutuklama bir hüküm değildir. Tutuklama her an kaldırılabilir. Ama uzun süren bir yargılama sonrasında çok uzun süren tutuklamalara şahit olduk. Yani artık tutuklama bir yasal tedbir olmanın ötesinde kararın bir parçası olmaya dönüştü. Mahkumiyet kararının bir parçası olmaya dönüşüyor. Bizim de iki arkadaşımız (Haberal ve Balbay) bu gerekçe ile yaptıkları tahliye talepleri reddedildi. Onlarla birlikte diğerleri de benzer şekilde hem Engin Alan paşa hem de KCK denen yargılama sanıkları salıverilmediler. Tabi ki parlamentoda yemin edemeyecekler, yemin edememenin, etmemenin bazı biçimsel sıkıntıları var. Belli görevleri milletvekili olarak yapamama sıkıntısı var. Belli yerlere meclis içinde seçilememe sıkıntısı var. Umarım hukuk bunları kısa bir zamanda düzenler. Kamu vicdanını daha fazla kanatmadan sorun çözülür. Çünkü geçmişte bunun örnekleri var. Bugün Başbakanlık yapan sayın Erdoğan, zamanında kendisinin milletvekili olmasını engelleyen bir hükümle yüz yüzeydi. Bizim de gayret ve çabamızla o hüküm değiştirildi.''