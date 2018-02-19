Savcıya göre, cenazesi çuvalda taşınan küçük Muharrem'in ölümünde ihmal yok!

Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yalınca köyü Çalık mezrasında 1 Şubat 2014'te hastalanan ve yolların kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemeyen 1,5 yaşındaki Muharrem Taş'ın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında 'kavuşturma yapılmasına yer olmadığı'na dair karar verdi. Taş ailesinin avukatı ve Van Baro Başkanı Murat Timur, karara karşılık 8 sayfalık itiraz dilekçesi verdi.

Gürpınar'a bağlı, daha önce köy statüsünde olan Yalınca Mahallesi Çalık mezrasında, 1 Şubat 2014 gecesi yolların kardan kapalı olması nedeniyle zamanında hastaneye götürülemeyen Taş ailesinin çocukları Muharrem yaşamını yitirdi. Otopsi işlemlerini yapmak ve suç duyurusunda bulunmak için, minik Muharrem'in cenazesini bir çuvala koyup sırtlarında taşıyan baba Abdulvahap Taş ve yakınları, yürüyerek 16 kilometre uzaklıktaki Yalınca'ya geldi. Daha sonra bir araca konulan cenaze, Yüzüncü Yıl üniversitesi Tıp Fakültesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde otopsisi yapıldıktan sonra Van'daki Şabaniye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"Kovuşturmaya yer yok"

Taş ailesi, çocuklarının ölümünden sorumlu tuttukları kurumlar hakkında şikayetçi olunca da soruşturma başlatıldı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da müdahil olduğu soruşturma kapsamında Başsavcılık, ihmali olduğu öne sürülen 112 Acil Komuta Merkezi, jandarma ve dönemin Özel İdare çalışanları hakkında, 'taksirle ölüme neden olmak' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından soruşturma başlattı. Başlatılan bu şoruşturma tamamlandı. Müşteki ve dosyada ihmali bulunduğu öne sürülen kurumlardaki görevlilerin ifadeleri ile bilirkişi raporlarını alan Başsavcılık, şüpheliler hakkında 'kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığına' karar verdi.

Taş ailesinin avukatı Van Baro Başkanı Murat Timur, 'kovuşturmanın yapılmasına yer olmadığı' kararının kaldırılması talebiyle hazırladığı 8 sayfalık itiraz dilekçesini 10 gün önce Van Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilmek üzere Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Timur, bir hafta içerisinde karar ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne de başvuracaklarını söyledi.

"Muharrem bebek için hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz"

Murat Timur, savcılığın verdiğini kararın hukuka aykırı olduğunu savunarak, "Şikayetçilerin davacı oldukları Sağlık Bakanlığı Başdenetçisi Bilirkişi olarak tayin edilmiştir. Yani davalılara kendilerini aklayacak raporu hazırlama imkanı sunulmuştur. Bu sebeple Kovuşturmaya dayanak bilirkişi raporu bilimsel dayanaktan yoksun, subjektif ve taraflı olup buna itibar edilmesi beklenemez. Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 02.01.2018 tarih ve 2014/1634 soruşturma 2018/16 karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına ve şüpheli hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Avukat Timur, "Ölüm olayının gerçekleşmesi sorumlu kamu görevlilerinin görevlerini ihmal etmesinden kaynaklandığı açıkça görülüyor. Bu sebeple bütün bebeklerin sağlık hakkının tam sağlanması, Muharrem bebeğin ölümünden sorumlu olanların yargılanması için hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta bu karara karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağız" diye konuştu.