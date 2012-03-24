Savcıya göre, 14 yaşındaki Ç.K.'nın hem zekası düşük hem tecavüzde rızası var

T24 - Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'na göre 16 kişinin tecavüzüne uğrayan 14 yaşındaki mağdurenin zeka düzeyi yeterince gelişmemiş ve bir çoğu rızaya dayalı ilişkiler yaşamış

Halil Tekin'in Radikal gazetesinde haberine göre; Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, tecavüze uğrayan koruma altına alınan, zeka düzeyi yeterince gelişmediği, anne ve babasının ayrılması ile psikolojik sorunları bulunan 14 yaşındaki Ç.K.’nın koruma altına alındığını açıkladı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı, ilköğretim 8’inci sınıf öğrencisi Ç.K.’nın tecavüz ve cinsel istismara uğraması nedeniyle komuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla internet sitesinden basın açıklamasında bulundu. Ç.K.’nın cep telefonunda uygunsuz mesajlar olduğunun okul yöneticileri tarafından öğrenilmesi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığı’na ihbarda bulunulduğunun belirtildiği açıklama şöyle:

"Bir İlköğretim okulunun 8’inci sınıfında okuyan 14 yaşlarındaki Ç.K.’nın, cep telefonunda kayıtlı uygunsuz mesajları olduğunun okul idarecileri tarafından öğrenilmesi üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla 19 Mart tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbarda bulunulduğu, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal konu ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı, müşteki ve tanıklar ile mağdurenin pedagog, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve avukat huzurunda alınan beyanları doğrultusunda isimleri tespit edilen bir takım şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için kolluk makamlarına talimat verildiği, kolluk makamları tarafından 23 Mart tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen 16 kişiden 11’inin ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları amacıyla nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edildiği, 5’inin ise ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldığı, tutuklamaya sevk edilen 11 kişiden 2’sinin ise tutuklanarak Bartın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiği müşahede edilmiştir."

Ç.K.’nın zeka düzeyinin yeterince gelişmemiş olduğu bildirilerek, açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılan tespit ve toplanan delillere göre, mağdure Ç.K.’nın zeka düzeyinin yeterince gelişmemiş olduğu, ailevi problemlerinin bulunduğu, anne ve babasının ayrılması neticesi psikolojik sorunlar yaşadığı, düştüğü bu durum neticesi bir çoğu rızaya dayalı ilişkiler yaşadığı, bunlardan birinin (halk arasında anlaşıldığı şekilde) tecavüz niteliğinde gerçekleştiği, diğerlerinin ise cinsel istismar ve cinsel taciz mahiyetinde olduğu, soruşturmanın halen devam ettiği, mağdurenin bu aşamada koruma altına alındığı anlaşılmıştır."

İ.Ö. ve E.Ö. tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevi’ne konulurken, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nce koruma altına alınan Ç.K.’nın zeka düzeyinin yeterince gelişmemesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın ’Kaynaştırma Projesi’ kapsamında akranlarıyla birlikte ilköğretim okulunda eğitim gördüğü belirtildi.