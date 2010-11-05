Savcıya cinsel tacizden 6 ay ceza geldi

T24 - Samsun Cumhuriyet Savcılığına atanan Cumhuriyet Savcısı Murat Gök, eski öğretim görevlisi Ü.E.İ.’ye “cinsel tacizde” bulunduğu gerekçesiyle 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı

Gök’ün konumunu ve daha önce suç işlememesini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Milliyet gazetesinde yayımlan haber şöyle:

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Murak Gök’ün avukatıyla davacı Ü.E.İ.’nin avukatları katıldı. Savcı Gök’ün kendilerine basın yoluyla hakaret ettiğini iddia eden avukat Tarcan Ülük ile eşi Ayla Ülük duruşmaya katılmadı.

Ü.E.İ., avukatları aracılığıyla Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuş, Murat Gök’ün özel yetkili cumhuriyet savcısıyken babasını soruşturma nedeniyle tutuklattığını, babasının davasını takip ederken Gök’ün kendisini SMS mesajlarıyla taciz ettiğini öne sürmüştü.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından kararını açıkladı. Sanık Murat Gök’ü, müşteki Ü.E.İ.’ye “cinsel tacizde bulunmak” suçundan 6 ay 7 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın konumunu ve daha önce suç işlememesini göz önünde bulundurarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.