Savcının kızına 'cinsel saldırıya teşebbüs' davası: Sanık ilk celsede tutuklandı

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - CUMHURİYET Savcısı Ferhat Bozkurt\'un kızına yönelik eylemi nedeniyle, \"Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs\", \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçlarından 7 yıl 6 aya hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan sanık, davanın bugün görülen ilk duruşmasında tutuklandı.

Tutuklama kararını değerlendiren Cumhuriyet Savcısı, \"Gereğini mahkeme takdir etmiştir\" dedi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık C.G.E. (25) ve avukatı katılırken, Kanada\'da eğitim gördüğü öğrenilen mağdur E.B.B. duruşmaya katılmadı. E.B.B.\'yi avukatların temsil ettiği duruşmada annesi Berkay Bozkurt ve babası Ferhat Bozkurt da hazır bulundu.

SAVCININ KATILMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Berkay Bozkurt ve Ferhat Bozkurt, olaydan zarar gördüklerini belirterek duruşmaya katılma talebinde bulundu. Mağdurun reşit olduğunu gerekçe gösteren mahkeme, Berkay Bozkurt ve Ferhat Bozkurt\'un katılma talebini reddetti.

Olay günü gece 23.00 sıralarında arkadaşı Y.A. ile birlikte Y.A.\'nın akrabası olan Ş.Ş. ve E.B.B.\'yi almak için Samandra\'ya gittiklerini, onları oradan alarak kendi evine getirdiğini söyleyen sanık C.G.E., \"Yaklaşık yarım saat alkol aldık. Y.A. ile Ş.Ş., balkona çıktılar biz salonda kaldık. Aramızda yakınlaşma oldu\" dedi.

OLAY ANINI ANLATTI

Yatak odasına geçiklerini söyleyen C.G.E., \"E.B.B., migreni olduğunu, midesinin bulandığını söyledi. Odadan çıkarak balkona geçti. Yanına gittim. Y.A. ve Ş.Ş.\'yi sordu. Dışarıya çıktılar, biraz sonra gelirler dedim. Yeşil çay yaptım, içti. Sonra banyoya gitti ve kapıyı kilitledi. Ben kapıyı açmak istedim, açılmadı. Ş.Ş. nerede diye bağırdı. Buradalar, gelirler dedim. Kapıyı açamadım. Kendine bir şey yapacağını düşündüm. Alkollüydüm. Kapının camını kırdım. E.B.B.\'nin elinde ufak bir kesik olduğunu gördüm. Bu arada Ş.Ş. ve Y.A., yanımıza geldiler. Ş.Ş. ile odaya geçip biraz konuştular. Ş.Ş. ve Y.A., onu taksiye bindirmek için götürdüler. Bir süre sonra polisler geldi\" dedi.

MAĞDURUN CELSE ARASI DİNLENMESİ TALEP EDİLDİ

Mağdurun avukatları, mağdurun Kanada\'da olduğunu, orada üniversite eğitimi gördüğünü belirterek, \"Türkiye\'ye geleceği zaman celse arası da olsa getirip beyanının alınmasını talep ediyoruz\" dediler. Mağdurun avukatları, soruşturmanın ilk aşamasında olay sırasında evde bulunan Y.A. ve Ş.Ş. hakkında takipsizlik kararı verildiğini, itirazları üzerine Y.A. hakkında çocuk mahkemesinde dava açıldığını, Ş.Ş. hakkındaki soruşturmanın ise sürdüğünü söylediler. Mağdurun avukatları, sanığın delilleri karartma şüphesi bulunduğunu öne sürerek sanığın tutuklanmasını talep ettiler.

TUTUKLANDI

Duruşma Savcısı Salih Erol da sanığın tutuklanması yönünden görüş bildirdi. Mahkeme, sanığın delilleri karartma yönünden şüphenin ortaya çıktığını belirterek sanığın tutuklanmasına karar verdi.

BABA FERHAT BOZKURT: GEREĞİNİ MAHKEME TAKDİR ETMİŞTİR

Duruşmadan sonra adliye koridorunda kısa bir açıklama yapan mağdur E.B.B.\'nin babası Ferhat Bozkurt, tutuklama kararına ilişkin olarak, \"Gereğini mahkeme takdir etmiştir\" dedi.

\'KADININ BEYANI ESASTIR\'

Türk Hukukçu Kadınlar Derneği Başkanı Süreyya Turan da yaptığı kısa açıklamada, mağdur avukatlarının güzel savunması sonucu sanığın tutuklandığını belirterek, \"Burada kadının beyanı esastır. Bunu vatandaşlara duyurmak istiyoruz\" dedi.

Duruşma sonrasında karara ilişkin konuşan mağdurun babası Ferhat Bozkurt, “Yargı gerekeni söyledi. Bir hata düzeltildi. Gereğini mahkeme takdir etmiştir\" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki E.B.B.\'nin arkadaşı Ş.Ş..\'nin daveti üzerine aralarında Y.A. olduğu halde şüpheli C.E.G.\'nin Ataşehir\'de bulunan evine gittiği belirtiliyor.

Tarafların evde alkol aldıkları bilgisine yer verilen iddianamede, E.B.B. ile şüpheli C.E.G.\'nin yatak odasına geçtikleri, şüphelinin burada rızası dışında müştekiye yönelik cinsel istismarda bulunmaya kalkıştığı, müştekinin şüphelinin elinden kurtularak bağırdığı ve banyoya gittiği, kapıyı kilitlediği belirtiliyor. Şüphelinin, \"Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs\" ve \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçlarından 4 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması isteniyor.

