Savcının iddiası: Seyfi Oktay Ergenekon üyesi

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Seyfi Oktay geçen yılın haziran ayında gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı.Eski Adalet Bakanı Seyif Oktay'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında, Ergenekon örgütü üyeliği ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlamasıyla iddianame hazırlandı.Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kansız tarafından kaleme alınan 251 sayfalık iddianame, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.İddianamede, 11 şüphelinin 7 yıl 6 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.İdidanamede Oktay'ın yanı sıra, Ergenekon davası sanığı Chp Milletvekili Prof. Mehmet Haberal'ın oğulları Ali ve Bülent Haberal da yer aldı.Seyfi Oktay'ın 1 numaralı sanık olduğu iddianamede, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Oktay ile yaptıkları konuşmalara yer verildi.Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı Köksal Şengün'ün de adının geçtiği iddianamede, Şengün'ün yönlendirilmeye çalışıldığı öne sürüldü.Sinan Öztorun ve Zeynel Emre hakkında takipsizlik kararı verilen iddianame, 251 sayfadan oluşuyor.