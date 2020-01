Savcılıktan Zarrab'ın avukatlarına "Davayı bulandırıyorsunuz" suçlaması

ABD'de tutuklu olarak yargılanan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab, pazartesi günü New York'ta çıktığı duruşmada hakkındaki "İran yaptırımlarını ihlâl etme" suçlamalarını bir kez daha reddetti. Savcılık makamını temsilen konuşan Dennis Lockhard, Zarrab'ın avukatları eski New York Valisi Rudolph Giuliani ile eski Adalet Bakanı Michael Mukasey'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşme talebinde bulunduğunu hatırlatarak "Bunun basına sızdırıldığını iddia ederek davayı bulandırmaya çalıştılar. Halbuki açıklama yeminli ifadelerindeydi" dedi.

New York Güney Bölge Savcılığı'nın odağındaysa Zarrab'ın avukatları vardı. Savcılık makamını temsilen konuşan Dennis Lockhard, Zarrab'ın işlediği iddia edilen suçların 'ABD'nin ulusal güvenliğinin tehlikeye atılması' anlamına geldiğini ifade ederek, tutuklu işadamının avukatları eski New York Valisi Rudolph Giuliani ile eski Adalet Bakanı Michael Mukasey'in müvekkillerinin işlediği suçları olduğundan küçükmüş gibi göstermeye çalıştığını söyledi.

Lockhard, "Mukasey ve Giuliani, Zarrab'a yöneltilen suçlamalarda nükleer teknoloji transferi ya da silah ticaretinin söz konusu olmadığını söylüyorlar. Oysa İran Devrim Muhafızları, yaptırım kapsamındaki İran bankaları ve Tahran yönetimi Zarrab sayesinde uluslararası finansal sisteme erişim sağlayabiliyordu" diye konuştu.

Lockhard, hakim Richard M. Berman'a "Zarrab'ın ve işbirlikçilerinin hem İran hem de Türkiye'de üst düzey hükümet ve banka yetkilileriyle birlikte çalıştığını, İran'ın o dönemdeki Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'a bizzat mektup yazarak yardımcı olmak istediğini kanıtlayacağız" dedi.

Lockhard ayrıca Giuliani ve Mukasey'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da görüşme talebinde bulunduğunu ifade ederek, "Bunun basına sızdırıldığını iddia ederek davayı bulandırmaya çalıştılar. Halbuki açıklama yeminli ifadelerindeydi" dedi.

Giuliani ve Mukasey mahkemeye sundukları ifadede "ABD ve Türkiye'deki üst düzey yetkililer ABD'nin güvenliğini güçlendirecek bir uzlaşmaya sıcak bakıyor" demişlerdi.

Giuliani aynı ifadede ayrıca Türkiye'deki temasları sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştüğünü söyleyerek, uzlaşı için zemin arayışında olduğunu belirtmişti.

Giuliani'nin hukuk danışmanlık şirketinin Türkiye hükümetinin avukatlığını üstlendiğini hatırlatan Lockhard ise, bu durumun Zarrab davasında çıkar çatışması yarattığını vurguladı.

Reza Zarrab'ın avukatlarından Ben Brafman savcılık makamının açıklamalarına yanıt vermezken "Sessizliğimin Lockhard'ın sözlerine katıldığım anlamına gelmesini istemiyorum" demekle yetindi.

ABD'de gözaltına alınıp tutukalan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da Reza Zarrab'la birlikte duruşmadaydı.

Mahkemenin Zarrab'ın avukatları Giuliani ve Mukasey'e Atilla'nın davasına da müdahil olup olmayacaklarını sorması üzerine iki avukat konuya ilerleyen günlerde karar vereceklerini, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın kefaletle serbest bırakılması talebini hazırladıklarını söylediler.