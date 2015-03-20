Savcılıktan tahliyeci hakime yazdığı mektupla gündem olan tecavüz mağduru kız çocuğuyla ilgili açıklama

Karaman'da, 15 yaşındaki bir kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla yargılanan şahısların serbest bırakılmalarıyla ilgili Karaman Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı açıklamada, suçun gönül rızası dahilinde işlendiğinden değil, delil yokluğundan beraat kararı verildiği açıklandı.

Konuyla ilgili Karaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organlarında, Karaman Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir davayla ilgili suçun 15 yaşından küçük mağdurenin gönül rızası dahilinde işlendiğinden bahisle beraat kararı verildiğinin iddia edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bahsi geçen olayla ilgili dosyanın incelenmesinde, suçun gönül rızası dahilinde işlendiğinden dolayı değil, delil yokluğundan beraat kararı verildiği, bu kararın da temyiz edildiği görülmüş olup, henüz kesinleşmemiş karar hakkında kamuoyundaki bu yanlış bilgilendirmenin bu şekilde düzeltilmesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.