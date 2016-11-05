Savcılık'tan 'PKK faaliyetleri terör değil' kararına itiraz

Belçika Federal Savcılığı, Brüksel Mahkemesi'nin aldığı, "PKK'nın yürüttüğü faaliyetlerin silahlı mücadele kapsamında olduğu için terör suçu oluşturmayacağı" yönündeki karara itiraz etti.

Belçika Federal Savcılığı, itiraz dilekçesini Cuma günü öğleden sonra istinaf mahkemesine iletti.

Brüksel'deki kaynaklara göre, savcılık, itiraz dilekçesinde PKK'nın Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan terör örgütleri listesinde bulunduğunu vurguladı.

Savcılık, PKK yöneticilerini "terör eylemlerinde bulunmak", "zorla haraç almak", "sahte belge düzenlemek ve ticaretini yapmak"la suçluyor.

İtirazın kabul edilmesi halinde, haklarında takipsizlik kararı verilen PKK'nın Avrupa'daki üst düzey yöneticileri arasında yer alan Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 sanık için yeniden yargılanma yolu açılacak.

Brüksel Mahkemesi, Perşembe günü, "PKK'nın faaliyetlerinin silahlı mücadele kapsamında olduğu için terör suçu oluşturmayacağı" kararına varmıştı.

Mahkeme, Aydar ve Kartal'ın da içinde olduğu 36 sanık hakkında takipsizlik kararı vermişti.

Belçika Federal Savcılığı, 2006 yılında PKK'nın bu ülkedeki faaliyetlerine ilişkin soruşturma başlatmıştı. 2010 yılında polis, Brüksel, Anvers,Leuven, Namur Verviers ve Liege kentlerinde geniş çaplı bir operasyon düzenleyerek, çok sayıda kişiyi göz altına almıştı.

Soruşturma kapsamında 2015 yılında gecikmeli olarak PKK hakkında dava açılmıştı. Savcılık, PKK yöneticilerini "terör eylemlerinde bulunmak", "zorla haraç almak", "sahte belge düzenlemek ve ticaretini yapmak"la suçlamıştı.

İddianamede ayrıca PKK yöneticilerinin, Avrupa'da küçük yaştaki kişileri ailelerinden kopararak, Türkiye'nin güneydoğusu ile Irak ve Yunanistan'daki kamplarda silahlı mücadeleye hazırladığı belirtilmişti.