Savcılıktan Milli Gazete'nin "Yılbaşı kutlamayın" kampanyasına takipsizlik kararı

2016'nın son günlerinde başlattığı "Yılbaşını kutlamayın" kampanyası yargıya taşınan Milli Gazete'yle ilgili karar çıktı. Şikâyet hakkında takipsizlik kararı veren Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararında “Soruşturma konusu yazıdaki eleştiri ve değer yargılarının bir kısmı sert ve çarpıcı bir üslupla dile getirilse de esasen eleştirinin sert bir psikolojisine, eğitim ve kültür düzeyine bağlı bir olgu olduğu” belirtildi ve kovuşturmaya gerek görülmediği söylendi. 2017'nin ilk dakikalarında gece kulübü Reina'ya yapılan IŞİD saldırısında 39 kişinin hayatını kaybetmesi, Milli Gazete'ye gösterilen tepkiyi artırmıştı.

Milli Gazete savcılık kararını "Milli Gazete’nin 'yılbaşı eğlencesi' adı altında yapılan ahlaki erozyonlara karşı duruşunu dahi anlamayanlara hukuk yoluyla çok net cevap geldi" ifadeleriyle okuyucularına duyurdu.

Haberde savcılık kararından şu ifadelere yer verildi:

Şikâyete konu yazı içeriğinde doğrudan tehdit niteliğinde söz ve bu anlama gelebilecek yorum bulunmadığı, haberin eleştiri ve yorumlardan ibaret olduğu, bu hali ile şikâyet konusu yazı ve haberlerin T.C. Anayasası’nın 25. maddesinde düzenlenen, “Düşünce ve kanaat özgürlüğü”, 26. maddesinde düzenlenen, ‘Düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ile 28. maddesinde ve 5187 Sayılı Basın Kanunu’nun 3. maddesinde düzenlenen, ‘Basın özgürlüğü’ kapsamında, düşünce açıklama, bilgi verme ve eleştiri sınırları içerisinde kaldığı, açıklanış şekliyle konusu arasında düşünsel bir bağ bulunduğu ve nesnel bir açıklama ile desteklendiği, eleştiri ve değer yargılarının sert ve çarpıcı bir üslupla dile getirilmiş olsa bile belirtilen özgürlükler kapsamında hukuka aykırı kabul edilmesinin mümkün olmadığı, bu hali ile halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçunun unsurları bakımından oluşmadığı, tüm soruşturma evrakı kapsamında anlaşılmakla; Kamu adına TAKİBATA MAHAL OLMADIĞINA, ihbar edenlerin müşteki sıfatlarının olmaması sebebiyle kararın ihbar edenlere tebliğine yer olmadığına, kararın şüpheliye tebliğine, kararın tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde, Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazı kabil olmak üzere, C.M.K.’nun 172 ve 173. maddeleri gereğince karar verildi.