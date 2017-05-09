Reina saldırısına benzer eylem hazırlığındaki şüpheli yakalandı

Reina saldırısı soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli Celil Çelik'in saldırıyı gerçekleştiren IŞİD'li Abdülgadir Masharipov gibi benzer bir eylemi gerçekleştirme hazırlığında olduğu belirlendi. Çelik, İstanbul Kağıthane'de kaldığı evde yakalanırken beraberindeki 4 kişinin ise kaçtığı belirlendi.

IŞİD'in gerçekleştirdiği Reina saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu bir şüphelinin Reina benzeri bir saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul doğumlu olduğu belirtilen 54 yaşındaki tutuklu şüpheli Celil Çelik hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

"Benzer potansiyelli IŞİD mensubu"

Çelik için, "IŞİD silahlı terör örgütü bünyesinde Ebu Muhammed El Horasani kod ismini kullanan şüpheli Abdülgadir Masharipov ile birlikte aktif faaliyet yürüten ve benzer eylem potansiyeli bulunan IŞİD terör örgütü mensubudur" denildi.

Baskın sırasında 4 kişi kaçtı

İddianamede Çelik'in, soruşturmanın şüphelilerinden İlkhom Dzhuraev'in yer göstermesi sonucu Kağıthane Şirintepe'deki evde 22 Şubat tarihinde yapılan baskınla gözaltına alındığı, ancak evde bulunan 4 kişinin baskın sırasında evin arka penceresinden atlayarak kaçtıkları kaydedildi.

Evde yapılan aramada, Masharipov'un Reina saldırısında kullandığı uzun namlulu silahın benzeri olan 2 adet AK47 marka Kalaşnikof tüfek ile bu silaha ait 500 adet 7.62 mm çapında mermi ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca kamera tespit cihazı ve GSP tespit cihazı ile birlikte çok sayıda dijital malzemeye de el konulduğu kaydedildi.

İddianamede şüpheli için şu tespit yapıldı:

"IŞİD terör örgütünün hücrelere ayrılmış yapısı nedeniyle, planlanan muhtemel eylem öncesinde, eylemci ile eylemde kullanılacak silah ve mühimmatların eylemden kısa bir süre önce bir araya getirildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle şüphelilerin Reina eylemi tarzı gerçekleştirilmesi planlanan bir eylem öncesinde yakalandıkları anlaşılmaktadır."

İddianamede Celil Çelik için, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.