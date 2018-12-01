Savcılıktan Mabel Matiz'e yanıt: Vatandaş, şüphelenme ve şikâyet hakkına sahiptir

Şarkıcı Mabel Matiz, klibinde 1 dolar kullandığı için kendisini 'FETÖ’ye destek vermekle suçlayan kişiyi savcılığa şikâyet etti. Savcılığın verdiği yanıtta; “15 Temmuz travması sonrası klibi izleyenler, FETÖ’yle ilgili bir bağlantı kurabilir. Vatandaş, şüphelenme ve şikâyet hakkına sahiptir" denildi.

Bir vatandaş, 'Ya Bu İşler Ne' şarkısının klibinde FETÖ'nün simgelerinden 1 doları kullanarak örgüte destek olduğunu iddia ettiği Mabel Matiz'i savcılığa şikayet etti. Bunun üzerine Matiz hakkında soruşturma başlatıldı.

"İhbar hakkını kullandı"

Ünlü şarkıcı suçlamayı reddederken, savcılık soruşturmayla ilgili takipsizlik kararı verdi. Ardından Matiz, kendisini ihbar eden kişiden şikayetçi oldu. Ancak savcılık, vatandaşın ihbar hakkını kullandığını belirterek takipsizlik kararı verdi.

Toplumsal travma

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Savcılığın kararında şu ifadeler yer aldı:

"15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle yaşanan toplumsal travma sonrası bu klibi izleyen bir vatandaşın; klibi çekenlerin veya sanatçının, hain FETÖ ve darbe girişimiyle bağlantılı olabileceği şüphesini yaşaması, görünür bir gerçektir. Matiz hakkındaki soruşturma, delil yetersizliği gerekçesiyle kapanmış ve Matiz'in üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olduğuna dair yargısal bir kanaatin olmadığı anlaşılmıştır."