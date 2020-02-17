Savcılıktan Grup Yorum davası itirafı: Elimizde tanık ifadesinden başka delil niteliğinde belge yok

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek dahil 5 kişinin daha tutukluluğuna devam kararı verilen dava hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Grup Yorum davası sanıklarından Ümit İlter’le ilgili savcılık yazısında, aleyhinde gizli tanık ve tanık beyanlarından başka bilgi ve belge olmadığı, diğer tüm sanıklarla ilgili de suç oluşturan bir eylemleri olmadığı ifade ediliyor.

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Yazıda ayrıca, “soruşturmanın, hiçbir şüphelinin örgüt içerisinde gerçekleştirmiş olduğu herhangi bir eyleme yönelik olmadığı” da belirtiliyor.

Sanıklardan Ümit İlter ile ilgili savcılık yazısında, o dönem yurt dışında olduğu tahmin edilen İlter’le ilgili, sadece ifadesinin alınacağı ve bu sebeple Kırmızı Bülten çıkarılmasına da gerek olmadığı yazıyor. 1 Mart 2019’dan beri tutuklu bulunan İlter, TCK’nın 314/1 ve TMK’nın 5. Maddesi uyarınca “Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme” suçlamasıyla, 23,5 yıla varan hapis cezasıyla yargılanıyor.

Davada toplam altı kişi yargılanıyor, sanıklardan Grup Yorum’un bas gitaristlerinden İbrahim Gökçek, adil yargılanma ve gruba yönelik baskıların son bulması talebiyle başladığı ölüm orucunun bugün 245. Gününde.

Soruşturma, “şüphelilerin eylemiyle” ilgili değil

bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre savcı Edip Şahiner imzalı yazı, 30 Ocak 2018 tarihli. Savcılığın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna hitaben yazılan yazıda, soruşturma dosyasında şüpheli olarak bulunan İlter hakkında şu ifadeler yer alıyor:

“Ümit İlter hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen (2017/136301) soruşturma numaralı dosyanın DHKP/C silahlı terör örgütünün yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma olduğu, dosyamızda bulunan hiçbir şüphelinin örgüt içerisinde gerçekleştirmiş olduğu herhangi bir eyleme yönelik olmadığı, dosyamız kapsamında dinlenen tanık ve gizli tanıkların genel olarak alınan beyanlarında şüphelilerin örgüt içerisindeki konumu, sorumluluk sahası, ne gibi faaliyetlerin yürütülmesine öncülük ettiğine ilişkin olduğu, bu bağlamda şüpheli Ümit İlter hakkında da örgüt içerisindeki konumunu içeren gizli tanık ve tanık beyanlarından başka herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı, şüpheli hakkında İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 26.10.2017 tarihli kararı ile ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri düzenlendiği, bu aşamada adı geçen şüpheli hakkında Kırmızı Bülten çıkarılmasına gerek duyulmadığı hususları bilgilerinize arz olunur.”

Basında “elebaşı yakalandı” haberleri

Savcılığın bu yöndeki yazısına rağmen, İlter İstanbul’daki polis baskınında gözaltına alındığında Sözcü gazetesi onunla ilgili “DHKP/C’nin kurucusu ve lideri Dursun Karataş’ın 2008’de ölümünden sonra örgütün elebaşılığına getirilen ve ‘yeşil’ kategoride yer alan Ümit İlter, 26 Şubat’ta Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi’ne yapılan baskında yakalandı” diye yazmıştı.

Milliyet gazetesi İlter ile ilgili “terör örgütü DHKP/C'nin sözde genel sekreteri” tanımlamasını kullanırken, Anadolu Ajansı da İlter’den “örgütün elebaşılığına (genel sekreter) getirilen” diye bahsetmişti.