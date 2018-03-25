Savcılıktan Çiftlikbank mağduruna: Sizin hatanız

Kütahya’da yaşayan bir vatandaş, 2018'in Ocak ayında Çiftlik Bank olarak bilinen internet sitesine üye olarak 5 bin lira yatırdı. Ancak dolandırıldığını anlayan yurttaş, 16 Mart’ta savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, "Ocak 2018 tarihinde bu sitenin birçok kişiyi mağdur ettiği açıkça bellidir. Buna rağmen müştekinin böyle bir sisteme güvenerek 5 bin lira yatırması kendi kusurundan kaynaklanmaktadır" diyerek takipsizlik kararı verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre mağdur yurttaş dilekçesinde sanal hayvanlardan elde ettiği süt, yumurta gibi ürünlerin satışından bir yıl içinde 14 bin 772 lira gelir kazanacağını düşündüğünü, fakat siteden para alamadığını kaydetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatan Kütahya Başsavcılığı, 21 Mart’ta kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, dolandırıcılık suçunun oluşması için kanun metninin “hileli hareket, bu hileli harekete mağdurun aldanması ve mağdurun maddi zararının doğması” unsurunu aradığı anımsatıldı.

Yerleşik uygulamaya göre hileli hareket kavramının basit bir yalandan ibaret olamayacağı, hileli hareketin ortalama bir bireyin olay üzerindeki iradesini ve hâkimiyetini kıracak seviyede yoğun olarak gerçekleşmesi gerektiği vurgulanan kararda şöyle denildi:

Biliniyordu

“Çiftlik Bank isimli sitenin saadet zinciri şeklindeki dolandırıcılık cinsine benzer bir dolandırıcılık yöntemi olduğunun toplum tarafından bilindiği, özellikle müştekinin sisteme katıldığı Ocak 2018 tarihinde bu sitenin birçok kişiyi mağdur ettiği açıkça bellidir. Buna rağmen müştekinin böyle bir sisteme güvenerek 5 bin lira yatırması kendi kusurundan kaynaklanmaktadır. Açıkça dolandırıcılık yaptığı bilinen bir sisteme aldanan ülke çapında 80 bin civarında kişi vardır. Kısa sürede çok para kazanma hevesine giren müştekilerin kendi hatalarından kaynaklı mali sorumluluklarını telafi etme mercileri devlet kurumları değildir. Açıklanan gerekçelerle müştekinin Çiftlik Bank isimli dolandırıcılık sitesine para yatırmasının ‘hileli hareket’ olarak değerlendirilmeyeceği gerekçesiyle atılı suçun yasal unsurları oluşmamıştır. Müşteki, hukuk mahkemelerinde alacak davası açmakta serbesttir.”