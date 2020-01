Savcılıkta genel müdürü suçlayan Can Gürkan mahkemede çark etti

Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciadan 11 ay sonra adalet önüne çıkan sanıklardan Soma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın ifadeleri dikkat çekti.

Soruşturmanın başında Can Gürkan ve Genel Müdür Ramazan Doğru birbirine girmişti. Savcılıktaki ifadesinde Doğru’yu suçlayan ve “sorumluluk ondaydı” diyen Gürkan’ın, savcılıktaki ifadesinin aksine mahkemede, “Genel Müdürüm” diyerek Doğru’ya yetki suçlamasında bulunmadı. Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı da dün duruşma çıkışı yaptığı açıklamada cezaevinde şirket yerkililerinin anlaştığını Ramazan Doğru ve Can Gürkan arasındaki ihtilafın giderildiğini, ifadelerindeki çelişkinin ortadan kalktığını bunun nasıl olduğunun ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Temmuz'da yargılanacak

Gürkan’ın ifade değiştirmesinin altındaki şifrenin; “kriminal raporlarda sahte çıkan yetki belgesindeki imza ve hakkında açılan özel belgede sahtecilik davası” olduğu ortaya çıktı. Hürriyet, Gürkan'ın hakkında açılan bu davada Temmuz'da yargılanmaya başlayacağı bilgisine ulaştı. Belgedeki imzaların sahte olduğuna dair kriminal raporunu Hürriyet daha önce de manşetten duyurmuştu.

Yetki ona ait demişti

Akhisar’da başlayan ve 24 Nisan’a kadar süreceği belirtilen duruşmada 8 tutuklu sanık arasında en önemli iki ifade Soma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan ile Genel Müdür Ramazan Doğru’nun savunmalarıydı. Bundan 11 ay önce savcılıkta alınan ilk ifadelerde Gürkan ve Doğru birbirini suçlamıştı. Gürkan, “Tüm yetki ona ait” diyerek Ramazan Doğru’yu suçlamış ve yetkinin Doğru’ya ait olduğu bir belgeyi savcılığa sunmuştu. Bu belge üzerine Gürkan önce Adli Kontrol Şartı’yla serbest kalmış, Doğru ise gözaltına alınmıştı. Doğru da savcılık ifadesinde Gürkan’ın sunduğu belgedeki imzanın sahte söylemiş, bunun üzerine serbest bırakılan Can Gürkan da tutuklanmıştı.

Sahtecilikten dava

Can Gürkan Perşembe günü mahkeme heyeti önünde verdiği ifadeye “Soma Kömür İşletmeleri Genel Müdür Ramazan Doğru tarafından yürütülmektedir. Kendisinin yaptığı atamalara Eynez İşletmeleri kurulmuştur”

sözleriyle başladı. Can Gürkan savcılıkta verdiği ve Doğru’nun tutuklanmasına neden olan “Ocağın yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak tek yetkilisi Ramazan Doğru”dur ifadesini değiştirmiş oldu. Hürriyet, yeni bir gelişmeyi daha ortaya çıkardı. Can Gürkan’ın kriminal raporunun ardından hakkında İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nce özel belgede sahtecilikten kamu davası açıldığı da ortaya çıktı. Duruşmadan hemen önce açılan davanın Temmuz’da başlayacağı, yönetim kurulu üyesi Mustafa Yiğit’in de yargılanacağı öğrenildi. Can Gürkan’ın önceki gün yapılan ifadesinin altındaki şifrenin bu olduğu belirtildi.