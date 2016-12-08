Savcılık: Yurtta Sulh Konseyi 30 üst rütbeli askerden oluşuyor; sivil kanat karar almıyor

Savcılık, darbe girişimini koordine eden ‘Yurtta Sulh Konseyi’ ile ilgili ön bilgilere ulaştı. 15 Temmuz darbe girişimini soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'konsey'in, sanıldığı gibi 4-5 isimden değil, en az 30 tuğgeneral ve albay rütbesindeki TSK mensubundan oluştuğu belirledi. Ayrıca savcılık Adil Öksüz, Nurettin Oruç, Kemal Batmaz, Harun Biniş gibi isimlerin 'konsey'in sivil kanadını oluşturduğu, karar alma sistemi içinde yer almadıkları, TSK ile Fethullah Gülen arasında iletişim kurdukları belirti.

Milliyet'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, savcılık, sadece Ankara’da 4 bin 500’e yakın TSK mensubunun adının geçtiği ana soruşturmada özellikle bağlantıların kurulması ve darbe süreciyle ilgili elde ettiği yeni deliller sonrasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın bir kez daha tanık sıfatıyla bilgisine başvurup ifadesini alacak. Önümüzdeki günlerde Genelkurmay’a gidecek olan savcı heyeti, Akar’a soru yöneltecek.

Partigöç öne çıkıyor

Edinilen bilgiye göre Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak’ın koordinesinde kurulan savcılar grubunca yürütülen soruşturmayla ilgili ana başlıklar şöyle:

Yurtta Sulh Konseyi: Sözde darbe girişimini koordine ettiği ifade edilen Yurtta Sulh Konseyi’nde yer alan isimler tek tek belirlenmeye başlandı. Konsey adıyla hareket eden ve Cunta şeklinde yapılanan oluşumun karar mekanizmasının FETÖ’ye bağlı TSK mensuplarından oluştuğu, daha önce değerlendirildiği gibi 3-5 kişiden oluşmadığı TSK üst yönetiminde görev alan en az 30 tuğgeneral ve albayın cunta içinde yer aldığı belirlendi. 15 Temmuz sonrası ihraç edilen ve tutuklanan eski Genelkurmay Başkanlığı Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç’ün ismi diğer komutanlara göre bir adım öne çıkarken, üst düzey komutanlar Ömer Faruk Harmancık, Hamza Koçyiğit, İrfan Arabacı, Hava Tümgeneral Gökhen Şahin Sönmezateş, Jandarma Tuğgeneral Faruk Bal, Salih Ulusoy, Sadık Kalyoncu gibi isimlerin konsey içinde yer aldığı anlaşıldı.

Sivil kanat: Akıncı Üssü’nde yakalanıp serbest bırakılan FETÖ’nün TSK imamı Adil Öksüz ile birlikte Nurettin Oruç, Kemal Batmaz, Harun Biniş’in, sözde konseyin sivil kanadını oluşturduğu, karar alma sistemi içinde yer almadıkları, TSK ile FETÖ lideri Gülen ve diğer kadrolar arasında iletişimi kurdukları tespit edildi.

Ceride Defteri: Savcılık, Genelkurmay karargâhında görevli komutanların talimatlarının el yazısı ve bilgisayar üzerinde kaydının yapıldığı Ceride Defteri’ni incelemeye aldı. Ceride Defteri’nde 15 Temmuz gecesi verilen talimatların kaydının yapılması sırasında eksik zaman dilimlerinin olduğu saatlerde ne emirlerin verildiği ya da neden söz konusu saatlerin eksik olduğunun araştırıldığı belirtildi.

Uçuş izninin kaldırılması: Orgeneral Akar tarafından hava sahasının askeri uçuşlara kapatılması yönünde saat 18.00 sıralarındaki talimatının, 20.30 sıralarında Genelkurmay Komuta Harekat Merkezi Amiri Tuğgeneral İlhan Kırtıl tarafından kaldırıldığı belirlendi.

"Patates telefon hatları"

15 Temmuz gecesi özellikle Genelkurmay Başkanlığı karargâhında yapılan telefon görüşmelerinin HTS kayıtları incelenirken önemli bir bulguya ulaşıldı. HTS kayıtlarının incelenmesinde aralarında Yurtta Sulh Konseyi üyesi oldukları belirlenen bazı TSK mensuplarının da bulunduğu darbecilerin, başkalarının adına kayıtlı olan ve "patates hat" olarak tanımlanan telefon hatlarını kullandıkları anlaşıldı. Savcılık, hatların gerçek sahiplerine ulaştığında adı geçen kişilerin darbe girişimiyle ilgilerinin bulunmadığı, kimlik bilgileri kullanılarak alınan telefon hatlarının bir hafta boyunca darbeciler tarafından kullanıldığı görüldü. 15 Temmuz gecesi de aynı telefonlarla haberleşme yapıldığı tespit edildi.

Akar’ın telefonundan: HTS kayıtlarından elde edilen bir başka bilgi de ise, Orgeneral Akar’ın kullandığı kurumsal cep telefonundan 15 Temmuz akşamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldığı Marmaris’teki otelin santralının aranması oldu. Akar’ın cep telefonunun darbeci grup içinde yer alması nedeniyle tutuklanan emir subayı Yarbay Levent Türkkan’da bulunduğu saptandı. Görüşmenin, Cumhurbaşkanı’nın yerinin saptanması amacıyla yapıldığı üzerinde duruluyor.

Harekât planı Partigöç’te: Savcılık, tutuklanan TSK personelinin ev ve işyerlerinde yaptığı aramada, sözde darbe girişiminin harekat planlarının orijinal yazışmalarını, tutuklu şüpheli Partigöç’ün odasındaki aramada ele geçirdi. Yazışmalar, kriminal incelemeye alındı.