Savcılık, Suruç Belediye Başkanı için tutuklama kararını "Dosyada gizlilik kararı var" deyip avukatlara iletmemiş!

Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi Belediye Eş Başkanı DBP’li Orhan Şansal hakkında 'terör örgütü üyesi olmak ve teröre finansman sağlamak' suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Orhan Şansal hakkındaki tutuklama kararının avukatlarına tebliğ edilmediği ortaya çıktı. Savcılıktan dosyada gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle tutuklama kararının tebliğ edilmediği cevabını aldığını söyleyen avukatlar, ikinci bir dilekçe yazdı. Dilekçede, "İş bu dilekçenin içeriğini bilmediğimiz karara karşı yasal süreç içinde müvekkil aleyhine ise karara karşı itiraz etiğimiz, müvekkil lehine ise kararı memnuniyet ile karşıladığımız şeklinde değerlendirilerek karar verilmesini talep ediyoruz" dendi.

Suruç Belediye Eş Başkanı Orhan Şansal, geçen 1 Aralık günü, polis tarafından 'terör örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şubesi'nde yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Orhan Şansal, yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ancak savcılığın yaptığı itirazı değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, Şansal hakkında bu kez tutuklama kararı verdi. Mahkemenin tutuklama kararının ardından polis, Şansal'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Tutuklama kararı avukatlara verilmedi!

Öte yandan, Orhan Şansal hakkındaki tutuklama kararının avukatlarına tebliğ edilmediği ortaya çıktı. Savcılıktan dosyada gizlilik kararı olduğu gerekçesiyle tutuklama kararının tebliğ edilmediği cevabını aldığını söyleyen avukatlar, ikinci bir dilekçe yazdı. Dilekçede, "İş bu dilekçenin içeriğini bilmediğimiz karara karşı yasal süreç içinde müvekkil aleyhine ise karara karşı itiraz etiğimiz, müvekkil lehine ise kararı memnuniyet ile karşıladığımız şeklinde değerlendirilerek karar verilmesini talep ediyoruz" dendi.

Avukat Baran: Neye itiraz edeceğimizi bilmiyoruz

Kararı ilişkin değerledirmede bulunan Şansal'ın avukatlarından Emin Baran, "Kararı almak için yaptığımız başvuruya 'Gizlilik kararı kapsamında olduğu için kararı vermemiz mümkün değil ancak karara 7 gün içinde itiraz etme hakkınız var' dendi. Yani ortada bir karar var ve 7 gün icinde itiraz etmemiz lazim ama biz kararı alamadığımız göremedigimiz için neye itiraz edeceğimizi ve itiraza hukuki gerekçe yazacağımızı bilmiyoruz o nedenle ekteki dilekçeyi vermek zorunda kaldık" dedi.