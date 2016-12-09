Savcılık: NATO'da görevli TSK mensubu 462 subaydan 237'si FETÖ şüphelisi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmada NATO’da görevli TSK mensubu 462 subaydan 237’si hakkında 'FETÖ'den adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi. Bu subaylar arasında 200'ünün "Geri dön" çağrısına uymadığı belirtildi. Buna karşın NATO'da görevli 237 FETÖ şüphelisinden 17'sinin darbe girişimi soruşturması kapsamında delil olarak kabul edilen haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.

Yeni Şafak gazetesinden Osman Özgan'ın haberi şöyle:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmaları hızla sürdürürken, FETÖ'nün yurtdışı yapılanması da deşifre edildi. Anayasal Düzene Karşı Suçları Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen koordinesinde Savcı Mustafa Gökçe'nin NATO'cu subaylara ilişkin yürüttüğü soruşturmada önemli detaylara ulaşıldı. Birçok ülkede faaliyet yürüten NATO karargahlarında 462 Türk subayın görev yaptığı, bunlardan aralarında generallerin de bulunduğu 237'si hakkında FETÖ'den adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.

38 kişiden biri yakalandı

Soruşturma kapsamında daha önce 189 NATO'cu subay hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan da 18'i tutuklanmıştı. Savcılık dün de Hollanda, İtalya, Belçika'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde görevli 38 kişi için düğmeye bastı. 18 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda sadece 1 şüphelinin yakalandığı, 37'sinin ise adreslerinde bulunamadığı öğrenildi. Şüphelilerin yurtiçindeki adreslerinde arama yapıldı.

En az 200'ü dönmedi

15 Temmuz darbe girişiminin püskürtülmesinin hemen ardından NATO karargahlarında sürekli ve geçici olarak görev yapan FETÖ şüphelisi subayların görevlerine son verilerek bu isimlere “Türkiye'ye dönün” emri verilmişti. TSK'dan ihraç edilen fakat haklarında şimdilik adli işleme başvurulmayan 10 NATO subayıyla birlikte toplamda 237'ye ulaşan şüphelilerden en az 200'ü, Türkiye'nin 'dön' emrine uymadı ve firari duruma düştü. FETÖ'cü teröristlerden bazıları sağlık raporu alarak Türkiye'ye dönmedi, bazısı da görev yaptıkları ülkelerde iltica talebinde bulundu.

3'ü general

NATO'da görevli FETÖ'cülerden 3'ü general/amiral rütbesinde. Bunlardan ABD'de görevli Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu ile Güneydoğu Avrupa Tugayı'nda (SEEBRIG) görevli Tuğgeneral Numan Yediyıldız, TSK'dan ihraç edildi. Almanya'da görevli Tuğgeneral M.Y.'nin ise ihraç edildiği ve hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. İşlem görenlerin arasında ayrıca çok sayıda albay ve yarbay rütbesinde isim bulunuyor.

Sadece 17'si ByLock'çu

NATO'da görevli 237 FETÖ şüphelisinden 17'sinin örgütün kripto haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edildi. Bu 17 FETÖ'cü subayın ismi, ByLock'u en çok kullanan 'kırmızı liste'de bulunuyor. Şüphelilerden 58'inin eşlerinin ismi de FETÖ'nün soru hırsızlığına yönelik yürütülen 2010 KPSS soruşturmasında geçiyor. Soruşturma kapsamında 400 asker eşinin 'şüpheli' olduğu anlaşılmıştı.

İşte ülke ülke bilanço

FETÖ'cü subayların en çok yoğunlaştığı ülkelerin başında ABD, Almanya, İtalya, Belçika ve Hollanda geliyor. İşte ülke ülke NATO karargahlarında görev yapan subay sayısı ve hakkında işlem yapılan FETÖ şüphelilerinden bazıları:

* HOLLANDA: 32 NATO subayından 17'si hakkında işlem yapıldı

* İTALYA: 62 NATO subayından 25'i hakkında işlem yapıldı

* BELÇİKA: 140 NATO subayından 78'i hakkında işlem yapıldı (29'u NATO karargahı/Brüksel)

* ABD: 39 NATO subayından 26'sı hakkında işlem yapıldı

* ALMANYA: 77 NATO subayından 32'si hakkında işlem yapıldı

* İSPANYA: 16 NATO subayından 8'i hakkında işlem yapıldı

* AVUSTURYA: 3 NATO subayının 3'ü hakkında da işlem yapıldı

* NORVEÇ: 10 NATO subayından 4'ü hakkında işlem yapıldı

* MACOM (NATO Deniz Komutanlığı - İNGİLTERE): 18 NATO subayından 9'u hakkında işlem yapıldı

* SEEBRIG (Güneydoğu Avrupa Tugayı - YUNANİSTAN): 9 NATO subayından 2'si hakkında işlem yapıldı

* NIFC (NATO İstihbarat Füzyon Merkezi - İNGİLTERE): 4 NATO subayından 3'ü hakkında işlem yapıldı

* UKMARFOR (İngiliz Deniz Kuvvetleri): 1 NATO subayı hakkında işlem yapıldı