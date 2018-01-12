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Dünya
Deutsche Welle

Savcılık Naki saldırısında görgü tanıkları arıyor

Almanya'da savcılık, Amedsporlu futbolcu Deniz Naki'nin pazar günü otobanda uğradığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Aachen Savcılığı, olayı ya da ateş açılan aracı gören görgü tanıklarını arıyor.

12 Ocak 2018 23:33

Almanya'da savcılık Amedspor'un Türkiye kökenli Alman oyuncusu Deniz Naki'ye düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili halkın yardımına başvurdu. Şimdiye dek saldırganların izine ulaşamayan Aachen Savcılığı, saldırganları tespit etmek için Pazar gecesi yaşanan saldırı ile ilgili görgü tanıkları aradığını duyurdu.

Savcılık, cuma günü yaptığı yazılı açıklamada Deniz Naki'ye arka plakası olmayan ya da okunamayacak durumda olan, koyu renkli bir araçtan ateş açıldığından yola çıkıldığını bildirdi. Olayın Pazar gecesi saat 22.00-23.00 arası Köln yönündeki A4 otobanında Weissweiler ile Langerwehe yerleşimleri arasında meydana geldiğini belirten savcılık "Olayı gören veya söz konusu aracı olaydan önce ya da sonra fark eden oldu mu?" diye sordu. Saldırganların ateş ettikten sonra otobandan çıkmadığı ve Köln yönünde ilerlemeye devam ettiği bildirildi.

Aachen Savcılığı, saldırı ile ilgili öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla soruşturma yürütüyor.

Naki'nin ifadesine göre saldırganlar koyu renkli kombi bir araçtan futbolcunun aracını sollarken ateş açtı. İki kurşunun Naki'nin aracına isabet ettiği bildirildi. Ancak genç futbolcu saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Kürt asıllı futbolcuya siyasi nedenlerden dolayı bir saldırı düzenlenmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Uğradığı silahlı saldırıyla ilgili DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan 28 yaşındaki futbolcu Naki, Türk basınında "terör ve şiddet çağrısı" yapan biri gibi lanse edildiğine dikkat çekerek, kendisine yönelik saldırının ardında Almanya'daki milliyetçi Türk çetelerinin olabileceğini belirtmişti.

Deniz Naki şu anda polis koruması altında gizli bir yerde tutuluyor.

Naki daha önce de yumruklu saldırıya uğramıştı

Deniz Naki, Ağustos 2017'de Amedspor'un Mersin İdmanyurdu ile karşılaştığı deplasman maçında yumruklu saldırıya uğramıştı. Mersin İdmanyurdu'ndan bir taraftar sahaya atlamış ve Naki'nin başının arkasına yumruk atmıştı.

Naki, sosyal medya hesaplarından "terör propagandası yaptığı" suçlamasıyla 18 ay hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme Naki'nin 5 yıl süreyle suça karışmamış olduğu gerekçesiyle hakkındaki hükmün açıklanmasını ertelemişti.

Almanya doğumlu Deniz Naki Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden önce Almanya'nın FC St Pauli ve SC Paderborn takımlarında oynamıştı.

DW/dpa/afp, BD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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