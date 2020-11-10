Savcılık, Müyesser Yıldız'ın tahliyesine itiraz etti

6 yıl 3 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, dün davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Yıldız, savunmasının ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Savcılık, hakkında düzenlenen iddianameyi 'intikamname' olarak adlandıran Müyesser Yıldız'ın tutukluluk halinin devamını talep etmişti.

Yıldız, savcılığın mütalaasından sonra verilen kendisine söz verildiğinde şunları söylemişti:

Ben buraya kendimi kurtarmak için gelmedim. Devletin ve hukukun namusunu kurtarmak için geldim. Bu kadar konuşulduktan sonra takipsizlik kararı verip bunu yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmadığınız sürece mütalaa ile ilgilenmiyorum.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; Cumhuriyet Savcısı İrfan Sert, adli kontrol şartının yetersiz kalacağını belirterek, tahliye kararına itiraz etti. Yıldız hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkartılmasını talep eden savcılık, talebinin kabul edilmesi halinde itirazının incelenmesi için dosyanın Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi.

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