Tahliye edilen Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız: Bu hukuksuzluk girdabı adım adım hepimizi yutmaya devam ediyor

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, tutukluluğunun 155'in gününde ilk defa hakim karşısına çıktı. "Devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlamasıyla hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istenen Yıldız tahliye edildi.

Cezaevi çıkışında kameraların karşısına geçen Müyesser Yıldız, “Bu hukuksuzluk girdabı çünkü adım adım hepimizi yutmaya devam ediyor. Eğer direnmezsek ne 2023’ü görürüz, ne süper ülkeyi, ne destan yazan ülkeyi görürüz. Önce hukuk devleti olmak zorundayız” dedi.

Müyesser Yıldız’ın açıklaması şöyle:

Burada bir avuç insan direnç gösterdi. Sessiz kalmadılar. Bir avuç bile olsak ses çıkardılar ve sonuç aldılar. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan başta olmak üzere baronun bütün avukatlarına çok teşekkür ediyorum. Kemal Bey nezdinde bütün CHP’lilere teşekkür ediyorum. Özellikle Utku Çakırözer tam bir meslektaş olarak hemen her hafta geldi. Sayın Meral Akşener’e teşekkür ediyorum. Temel Karamollaoğlu bu haksızlığı dile getirdi. Ona da teşekkür ediyorum. Keşke AKP’den birilerine de teşekkür edebilseydim. Ki onlar beni CHP’lilerden İyi Partililerden daha iyi tanır. Evet haberler geldi. ‘Ya yanlışlık oldu, biz seni biliyoruz sen vatanseversin, geçecek bu günler.’ Geçecek tabi de geçiyor da geçti de ancak burada sahip çıkılması gereken ben değildim. Hukuktu, basındı. Çünkü neticede Türkiye bu süreci yaşıyor. Herkesin bu hukuka ve basına ihtiyacı olacak. Keşke onlardan biri de ses çıkarsaydı. Bu hukuksuzluk girdabı çünkü adım adım hepimizi yutmaya devam ediyor. Eğer direnmezsek ne 2023’ü görürüz, ne süper ülkeyi, ne destan yazan ülkeyi görürüz. Önce hukuk devleti olmak zorundayız. Sonuç benim açımdan çok iyi değil. Allah sevdiği kula eşeğini önce kaybettirir sonra buldururmuş misali oldu. Berbat bir dosya, baştan sakat bir doysa. Normalde bugün o savunmalardan sonra kovuşturmaya yer yok kararı verip dosyayı kapatmaları; bunları hazırlayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunmaları lazımdı. Ama yapmadılar, devam ettirmek istiyorlar. Yazık o astsubay çocuk. Üstelik de hasta biri. Hasta birisini cezaevinde tutmanın kime ne faydası olacak ben de merak ediyorum.

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