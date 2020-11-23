Savcılık, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tahliyesini istedi

"Zimmet ve irtikap" iddialarıyla gözaltına alınan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un çıkarıldığı mahkemede savcılık Aksoy'un tahliyesini istedi.

İzmir'in Menemen ilçesinde başlatılan soruşturmada aralarında CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir belediye başkan yardımcısı ve belediye yetkililerin de bulunduğu toplamda 29 kişi geçen cuma günü gözaltına alındı. Aksoy'un da aralarında bulunduğu kişilere yönelik "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 27 zanlıdan 23'ü adliyeye sevk edildi. Aksoy'un, suçlamaları reddettiği ve "Yaptığım her şey hukuka uygundur" dediği öğrenildi.

Savcılık, Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un tahliyesini istedi.

TIKLAYIN | Aralarında istifa eden CHP'li Menemen Belediye Başkanı Aksoy da dahil 22 kişi gözaltına alındı