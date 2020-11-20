Aralarında istifa eden CHP'li Menemen Belediye Başkanı Aksoy da dahil 22 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Menemen ilçesinde, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resmi evrakta sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı.

İhracı istendikten sonra istifasını sunan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, Mali İşler Daire Başkanı Mustafa İlhan, Satın Alma Müdürü Teoman Tuna, muhasebe Müdürü Nagehan Karaca, Fen İşleri Müdürü Gazi Koşum, Şantiye Şefi Kenan Yasatürk ile bazı hurda firmaları sahipleri, ayrıca bazı belediye personeli olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı.

Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlamadan 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.