Savcılık, lise yurdundaki dayağı ‘basit yaralama' saydı

Çorum’da, yurtta kalan bir lise öğrencisinin dövülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 öğrenci, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, çocukların mevzuat çerçevesinde serbest bırakıldığı ve yaralama olayının ‘Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir’ olduğu kaydedildi.

Çorum’da bir lisenin yurdunda kalan G.K.Ç. (14), geçen pazar günü odasında arkadaşları B.G., D.T., ve A.Ö. tarafından sopayla dövüldü. Arkadaşları, olayı cep telefonunun kamerasıyla da kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. G.K.Ç.’nin ailesinin şikayeti üzerine, 3 öğrenci gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan öğrenciler, bugün adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren öğrenciler, “Şaka yapıyorduk, yanlış anlaşıldık, kötü bir niyetimiz yoktu. Zaten hep şakalaşıyorduk” diyerek kendilerini savundu. B.G., D.T. ve A.Ö., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise “İlimizdeki bir öğrenci yurdunda meydana gelen küçük yaştaki çocuğun ‘Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir’ şeklinde yaralanması olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan suça sürüklenen çocuklar, yasal mevzuat çerçevesinde serbest bırakılmıştır” denildi. (DHA)